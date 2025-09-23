energenta Gruppe gibt Geschäftszahlen für das Jahr 2024 bekannt

Nach einer turbulenten Marktentwicklung ab dem Jahresbeginn 2023 im Segment "Kunststoffrecycling", deren Folgen viele Firmen erst im Jahr 2024 massiv getroffen haben, konnte sich auch die energenta Gruppe den veränderten Marktbedingungen nicht entziehen. Erfreulicherweise konnte der Markteinbruch die über 20-jährige, stets operativ profitable Entwicklung der Unternehmensgruppe nur temporär tangieren.

Münster (IRW-Press/23.09.2025) - Münster, 23. September 2025 - Die an der Münchener Börse notierte energenta AG mit Sitz in Münster und Tochter- sowie Gemeinschaftsunternehmen in Ochtrup, Gronau, Dortmund, Nürnberg sowie Targu Mures (Rumänien) stellt Ihre Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 vor.

Trotz dieser (aus Sicht der Gesellschaft vorübergehenden) veränderten Marktbedingungen wird sich die Gruppe künftig vornehmlich auf die Geschäftsbereiche "Mahlgüter" und "Regranulate & Compounds" konzentrieren und damit die hochwertigsten Nutzungsmöglichkeiten von Rezyklaten in den Fokus stellen. Zudem ergeben sich in einer schwachen Marktposition erfahrungsgemäß auch Gelegenheiten zu anorganischem Wachstum, welche die Gesellschaft stets im Blick hat.

So konnte die Unternehmensgruppe bereits im Februar dieses Jahres bekannt geben, dass sie in Umsetzung dieser Fokussierung ihre 50%ige Beteiligung an der Energenta Ersatzbrennstoffe GmbH an einen strategischen Investor veräußert hat. Ferner wurde das Betriebsgelände, welches diesem Geschäftsbereich zugeordnet war, dabei mitverkauft.

Der wirtschaftliche Übergang der verkauften betrieblichen Immobilie in Ochtrup ist planmäßig erst im Jahr 2025 abgeschlossen worden, so dass sich der diesbezügliche Ertrag auch erst im laufenden Geschäftsjahr in der Gewinn- und Verlustrechnung niederschlägt. Der Ertrag aus der Veräußerung der Geschäftsanteile an der energenta ersatzbrennstoffe GmbH wurde bereits Ende 2024 umgesetzt und hatte somit Einfluss auf das Berichtsjahr. Fast ausschließlich hieraus haben sich im Jahr 2024 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens in Höhe von saldiert rund EUR 4,70 Mio. ergeben.

Parallel zu diesen sehr hohen Erträgen mussten außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von EUR 5,00 Mio. auf Firmenwerte vorgenommen werden. Diese außerplanmäßige Abschreibung war aufgrund der stark veränderten temporären Rahmenbedingungen zwar zwingend, die Gesellschaft arbeitet jedoch daran, die Tochtergesellschaften so aufzustellen, dass dieser nicht liquiditätswirksame Buchverlust durch operative Gewinne in Zukunft wieder aufgeholt werden kann.