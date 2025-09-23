Rally bei Gold, Silber: Was ist faul im System? Und VIX vor Ausbruch?

Ist die Rally von Gold und Silber ein Symbol dafür, dass etwas faul ist im System? Also ein Misstrauensvotum vor allem gegenüber der (noch) dominierenden Weltmacht USA und ihrer Weltleitwährung Dollar? Gestern vor 40 Jahren wurde der Plaza Accord geschlossen - in der Folge wertete der Dollar (politisch gewollt) stark ab. Heute will Trump eine "große Ankündigung" machen - es wird vermutet, dass es dabei um Bitcoin geht. Warum aber ist Bitcoin dann so schwach in den letzten Tagen? Gestern wieder eine Rally durch das KI-Spiel: Nvidia, OpenAI, Oracle etc. verschaffen sich gegenseitig Umsätze und heizen damit die KI-Blase immer wieder an. Dennoch stieg der VIX gestern - und manches deutet darauf hin, dass der VIX einen Ausbruch nach oben startet. Heute die Trump-Ankündigung und Fed-Chef Powell mit einer Rede..

Hinweise aus Video:

