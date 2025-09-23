    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Eurozone

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Unternehmensstimmung verbessert sich weiter leicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Unternehmensstimmung im Euroraum hellt sich auf.
    • Einkaufsmanagerindex steigt auf 51,2 Punkte.
    • Industriesektor schwächelt, Dienstleistungen im Plus.

    LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im September überraschend deutlich aufgehellt. Sie signalisiert damit weiter ein geringfügiges Wachstum. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 0,2 Punkte auf 51,2 Punkte, wie S&P am Dienstag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten einen Anstieg erwartet, aber nur auf 51,1 Punkte.

    Der Stimmungsindikator steigt damit etwas stärker über die Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität hindeutet. In den einzelnen Bereichen der Wirtschaft zeigte sich aber ein unterschiedliches Bild: Der Indikator für die Stimmung im Industriesektor hat sich unerwartet eingetrübt und rutschte unter die Expansionsschwelle. Im Dienstleistungssektor hellte sich die Stimmung hingegen unerwartet deutlich auf und stieg weiter über die Expansionsschwelle./jkr/jsl/jha/





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Eurozone Unternehmensstimmung verbessert sich weiter leicht Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im September überraschend deutlich aufgehellt. Sie signalisiert damit weiter ein geringfügiges Wachstum. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 0,2 Punkte auf 51,2 Punkte, wie S&P am …