NORMA Group Aktie gerät unter starken Druck - 23.09.2025

Die NORMA Group Aktie ist bisher um -7,89 % auf 16,460€ gefallen. Das sind -1,410 € weniger als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Die NORMA Group ist ein führender Anbieter von Verbindungstechnologie mit einem breiten Produktportfolio und starker globaler Präsenz. Sie konkurriert mit Unternehmen wie Parker Hannifin und Eaton und hebt sich durch innovative Lösungen und hohe Qualitätsstandards ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NORMA Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +34,23 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NORMA Group Aktie damit um +6,75 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,67 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NORMA Group +19,60 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,86 % geändert.

NORMA Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,75 % 1 Monat +5,67 % 3 Monate +34,23 % 1 Jahr +18,49 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NORMA Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der NORMA Group Aktie nach dem Verkauf der Wassersparte, der 640 Millionen Euro einbringt. Nach Schuldenbegleichung bleiben 340 Millionen Euro für Übernahmen und Ausschüttungen, was die Marktkapitalisierung beeinflussen könnte. Trotz Gewinnmitnahmen wird eine positive Kursentwicklung erwartet, da die Profitabilität durch Restrukturierungen bis 2026 steigen soll. Anleger sehen auch Potenzial für Aktienrückkäufe und Dividenden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NORMA Group eingestellt.

Informationen zur NORMA Group Aktie

Es gibt 32 Mio. NORMA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 545,48 Mio.EUR wert.

Der Autozulieferer und Verbindungstechnikanbieter Norma verkauft seine Wassermanagement-Sparte an das US-Unternehmen Advanced Drainage Systems (ADS). Der Transaktionswert liege bei einer Milliarde US-Dollar (knapp 850 Mio Euro), teilten die …

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Es sei positiv, dass der Verkauf der Wassermanagement-Sparte bereits im dritten Quartal gelungen sei, schrieb Marc-Rene Tonn am …

NORMA Group verkauft ihr Wassermanagement-Geschäft an ADS für eine Milliarde US-Dollar, um sich als fokussierter Industriezulieferer zu positionieren und die Transformation bis 2028 abzuschließen.

NORMA Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die NORMA Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NORMA Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.