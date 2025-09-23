    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    KI setzt sich in Kernsystemen der Versicherer durch

    Hamburg (ots) - Versicherer möchten künstliche Intelligenz verstärkt nutzen: 81%
    der befragten Institute sehen vor allem in der Bestandsverwaltung und dem
    Schadenmanagement eine strategische Bedeutung für KI. Die Software-Anbieter am
    Markt reagieren darauf und bieten KI-Module und -Integrationspunkte verstärkt
    an. Das geht aus einem aktuellen Marktüberblick der PPI AG hervor. Das Software-
    und Beratungshaus befragte 26 Versicherer und 19 Hersteller von Systemen, die
    den Komposit-Bereich komplett abdecken.

    Die Versicherer erhoffen sich durch den Einsatz von KI Effizienzgewinne.
    Potenzial sehen sie insbesondere in der Kundenkommunikation, der
    Betrugserkennung, der Datenanalyse und der automatisierten Schadenregulierung.
    Größere Versicherer (>5000 Mitarbeitende) möchten vorrangig große Datenmengen
    KI-gestützt verarbeiten. Kleinere Institute priorisieren den Einsatz im
    Posteingangsrouting und der Betrugserkennung.

    Entsprechend bauen die Hersteller ihr Angebot aus: 17 von 19 untersuchten
    Herstellern bieten mindestens ein KI-Modul an. Die häufigsten Module sind
    Datenanalyse und Schadenmanagement. Viele Hersteller bieten auch die Anbindung
    externer Drittparteien-Module an. Fast die Hälfte der Hersteller hat zusätzliche
    KI-Funktionalitäten im auf die Umfrage folgenden Release eingeplant.

    "Institute, die KI jetzt systematisch einführen, werden in den kommenden Jahren
    im Vorteil sein", sagt Tobias Kohl, Partner bei der PPI AG. Die Versicherer
    haben dies erkannt: Sie gaben an, dass der EU AI Act nach DORA die relevanteste
    regulatorische Herausforderung für ihre IT-Strategie ist.

    Vor einem Problem stehen viele Versicherer jedoch noch: Die bestehende
    IT-Landschaft schränkt die systematische Nutzung von KI häufig ein. "Viele
    Versicherungsunternehmen nutzen noch veraltete Kernsysteme auf COBOL-Basis",
    erläutert Kohl. "Die Anbindung moderner Software erfolgt dabei oft über ein
    komplexes Netzwerk von Umsystemen. Dieser historisch gewachsene Flickenteppich
    stößt irgendwann an seine Grenzen; insbesondere, wenn mittelfristig der KI-Fokus
    von der reinen Effizenzbetrachtung zur Neugestaltung von Geschäfts- und
    Betriebsmodellen und -produkten wechseln muss."

    Die Ablösung ihrer Kernsysteme ist für Versicherer daher eine zentrale
    Herausforderung. Alle befragten Institute beschrieben die hohe Komplexität der
    bestehenden Systeme als herausfordernd, 92% nannten den Mangel an internen
    IT-Ressourcen.

    Über die Studie

    Die Studie "Neue Trends im Standardsoftwaremarkt" ist die 5. aktualisierte
    Auflage zur Studie "IT-Plattformen für den Versicherungsbetrieb SHUK" (SHUK
    5.0). Sie vergleicht 19 Anbieter von Standard-Software hinsichtlich der
    gebotenen Funktionen und der verfügbaren Betriebsmodelle. Die Neuauflage legt
    einen Fokus auf die Befragung der Versicherer (26 befragte Institute gegenüber 6
    befragten in der Vorgängerauflage SHUK 4.2). Interessierte Versicherer und
    Makler können sich die Studienergebnisse persönlich vorstellen lassen oder eine
    gekürzte Fassung auf der Webseite der PPI AG herunterladen. Mehr Informationen:

    https://ots.de/86GGFF

    Pressekontakt:

    PPI AG
    Geerd Lukaßen, Pressesprecher
    +49 151 28788227
    mailto:geerd.lukassen@ppi.de
    http://www.ppi-group.eu

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65143/6123161
    OTS: PPI AG




