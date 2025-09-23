KI setzt sich in Kernsystemen der Versicherer durch

Hamburg (ots) - Versicherer möchten künstliche Intelligenz verstärkt nutzen: 81%

der befragten Institute sehen vor allem in der Bestandsverwaltung und dem

Schadenmanagement eine strategische Bedeutung für KI. Die Software-Anbieter am

Markt reagieren darauf und bieten KI-Module und -Integrationspunkte verstärkt

an. Das geht aus einem aktuellen Marktüberblick der PPI AG hervor. Das Software-

und Beratungshaus befragte 26 Versicherer und 19 Hersteller von Systemen, die

den Komposit-Bereich komplett abdecken.



Die Versicherer erhoffen sich durch den Einsatz von KI Effizienzgewinne.

Potenzial sehen sie insbesondere in der Kundenkommunikation, der

Betrugserkennung, der Datenanalyse und der automatisierten Schadenregulierung.

Größere Versicherer (>5000 Mitarbeitende) möchten vorrangig große Datenmengen

KI-gestützt verarbeiten. Kleinere Institute priorisieren den Einsatz im

Posteingangsrouting und der Betrugserkennung.





Entsprechend bauen die Hersteller ihr Angebot aus: 17 von 19 untersuchten

Herstellern bieten mindestens ein KI-Modul an. Die häufigsten Module sind

Datenanalyse und Schadenmanagement. Viele Hersteller bieten auch die Anbindung

externer Drittparteien-Module an. Fast die Hälfte der Hersteller hat zusätzliche

KI-Funktionalitäten im auf die Umfrage folgenden Release eingeplant.



"Institute, die KI jetzt systematisch einführen, werden in den kommenden Jahren

im Vorteil sein", sagt Tobias Kohl, Partner bei der PPI AG. Die Versicherer

haben dies erkannt: Sie gaben an, dass der EU AI Act nach DORA die relevanteste

regulatorische Herausforderung für ihre IT-Strategie ist.



Vor einem Problem stehen viele Versicherer jedoch noch: Die bestehende

IT-Landschaft schränkt die systematische Nutzung von KI häufig ein. "Viele

Versicherungsunternehmen nutzen noch veraltete Kernsysteme auf COBOL-Basis",

erläutert Kohl. "Die Anbindung moderner Software erfolgt dabei oft über ein

komplexes Netzwerk von Umsystemen. Dieser historisch gewachsene Flickenteppich

stößt irgendwann an seine Grenzen; insbesondere, wenn mittelfristig der KI-Fokus

von der reinen Effizenzbetrachtung zur Neugestaltung von Geschäfts- und

Betriebsmodellen und -produkten wechseln muss."



Die Ablösung ihrer Kernsysteme ist für Versicherer daher eine zentrale

Herausforderung. Alle befragten Institute beschrieben die hohe Komplexität der

bestehenden Systeme als herausfordernd, 92% nannten den Mangel an internen

IT-Ressourcen.



Über die Studie



Die Studie "Neue Trends im Standardsoftwaremarkt" ist die 5. aktualisierte

Auflage zur Studie "IT-Plattformen für den Versicherungsbetrieb SHUK" (SHUK

5.0). Sie vergleicht 19 Anbieter von Standard-Software hinsichtlich der

gebotenen Funktionen und der verfügbaren Betriebsmodelle. Die Neuauflage legt

einen Fokus auf die Befragung der Versicherer (26 befragte Institute gegenüber 6

befragten in der Vorgängerauflage SHUK 4.2). Interessierte Versicherer und

Makler können sich die Studienergebnisse persönlich vorstellen lassen oder eine

gekürzte Fassung auf der Webseite der PPI AG herunterladen. Mehr Informationen:



https://ots.de/86GGFF



