KI setzt sich in Kernsystemen der Versicherer durch
Hamburg (ots) - Versicherer möchten künstliche Intelligenz verstärkt nutzen: 81%
der befragten Institute sehen vor allem in der Bestandsverwaltung und dem
Schadenmanagement eine strategische Bedeutung für KI. Die Software-Anbieter am
Markt reagieren darauf und bieten KI-Module und -Integrationspunkte verstärkt
an. Das geht aus einem aktuellen Marktüberblick der PPI AG hervor. Das Software-
und Beratungshaus befragte 26 Versicherer und 19 Hersteller von Systemen, die
den Komposit-Bereich komplett abdecken.
Die Versicherer erhoffen sich durch den Einsatz von KI Effizienzgewinne.
Potenzial sehen sie insbesondere in der Kundenkommunikation, der
Betrugserkennung, der Datenanalyse und der automatisierten Schadenregulierung.
Größere Versicherer (>5000 Mitarbeitende) möchten vorrangig große Datenmengen
KI-gestützt verarbeiten. Kleinere Institute priorisieren den Einsatz im
Posteingangsrouting und der Betrugserkennung.
Entsprechend bauen die Hersteller ihr Angebot aus: 17 von 19 untersuchten
Herstellern bieten mindestens ein KI-Modul an. Die häufigsten Module sind
Datenanalyse und Schadenmanagement. Viele Hersteller bieten auch die Anbindung
externer Drittparteien-Module an. Fast die Hälfte der Hersteller hat zusätzliche
KI-Funktionalitäten im auf die Umfrage folgenden Release eingeplant.
"Institute, die KI jetzt systematisch einführen, werden in den kommenden Jahren
im Vorteil sein", sagt Tobias Kohl, Partner bei der PPI AG. Die Versicherer
haben dies erkannt: Sie gaben an, dass der EU AI Act nach DORA die relevanteste
regulatorische Herausforderung für ihre IT-Strategie ist.
Vor einem Problem stehen viele Versicherer jedoch noch: Die bestehende
IT-Landschaft schränkt die systematische Nutzung von KI häufig ein. "Viele
Versicherungsunternehmen nutzen noch veraltete Kernsysteme auf COBOL-Basis",
erläutert Kohl. "Die Anbindung moderner Software erfolgt dabei oft über ein
komplexes Netzwerk von Umsystemen. Dieser historisch gewachsene Flickenteppich
stößt irgendwann an seine Grenzen; insbesondere, wenn mittelfristig der KI-Fokus
von der reinen Effizenzbetrachtung zur Neugestaltung von Geschäfts- und
Betriebsmodellen und -produkten wechseln muss."
Die Ablösung ihrer Kernsysteme ist für Versicherer daher eine zentrale
Herausforderung. Alle befragten Institute beschrieben die hohe Komplexität der
bestehenden Systeme als herausfordernd, 92% nannten den Mangel an internen
IT-Ressourcen.
Über die Studie
Die Studie "Neue Trends im Standardsoftwaremarkt" ist die 5. aktualisierte
Auflage zur Studie "IT-Plattformen für den Versicherungsbetrieb SHUK" (SHUK
5.0). Sie vergleicht 19 Anbieter von Standard-Software hinsichtlich der
gebotenen Funktionen und der verfügbaren Betriebsmodelle. Die Neuauflage legt
einen Fokus auf die Befragung der Versicherer (26 befragte Institute gegenüber 6
befragten in der Vorgängerauflage SHUK 4.2). Interessierte Versicherer und
Makler können sich die Studienergebnisse persönlich vorstellen lassen oder eine
gekürzte Fassung auf der Webseite der PPI AG herunterladen. Mehr Informationen:
https://ots.de/86GGFF
