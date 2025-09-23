Frost & Sullivan zeichnet Milesight als Top-Innovator im globalen Markt für intelligente Gebäudesensoren aus

Es wird erwartet, dass der globale Markt für intelligente Gebäudesensoren bis 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 26 % wachsen wird, angetrieben durch die Nachfrage nach Energieeinsparungen, umweltfreundlicheren Gebäuden und menschengerechten Räumen. Seit 2021 sind mehr als 37,5 Milliarden US-Dollar in Start-ups für intelligente Gebäude geflossen, was die strategische Bedeutung des Sektors unterstreicht.

XIAMEN, China, 23. September 2025 /PRNewswire/ -- Frost & Sullivan hat Milesight zu einem der führenden Innovatoren auf dem schnell wachsenden globalen Markt für intelligente Gebäudesensoren ernannt. Der neueste Bericht des Unternehmens, Frost Radar: Intelligente Gebäudesensoren, 2025 , hebt Unternehmen hervor, die mit starken Innovationen und bewährter Umsetzung das Tempo vorgeben.

Milesight sticht im Frost Radar hervor, da es sowohl in Bezug auf Innovation als auch Wachstum auf Wachstum zu den drei Besten zählt. Zwischen 2021 und 2024 erzielte das Unternehmen eine durchschnittliche CAGR von 74,8 % und wurde damit einer der am schnellsten wachsenden Akteure in der Branche.

Mit einer der umfassendsten Produktpaletten am Markt bietet Milesight Sensoren für Raumluftqualität , Belegung , Personenzählung sowie für Energie- und Gebäudemanagement. Das Unternehmen hat jedes Jahr mehr als acht neue Geräte auf den Markt gebracht und dabei Funktionen wie LoRa D2D-Kommunikation, NFC-fähige Einrichtung und KI-gestützte Personenerkennung eingeführt. Die Designphilosophie stellt den Menschen in den Mittelpunkt und schafft ein Gleichgewicht zwischen intelligenten Erkenntnissen, Datenschutz und Compliance.

Frost & Sullivan verwies auch auf die Erfolgsbilanz von Milesight bei Großprojekten weltweit. In Kanada wurden mehr als 47.000 IAQ-Geräte in Schulen eingesetzt, um das Klima in den Klassenräumen zu verbessern. In den Vereinigten Staaten verwenden Flughäfen Milesight-Sensoren, um die Passagierströme zu verfolgen und die Bedingungen zu überwachen. In Europa setzen Einzelhändler KI-ToF-Sensoren ein, um das Ladenlayout zu verbessern und den Energieverbrauch zu senken.

Mit Blick auf die Zukunft stellt Frost & Sullivan fest, dass die nächste Phase der intelligenten Gebäudesensoren von der Konvergenz von KI und IoT, der Sensorfusion und dem nachhaltigkeitsorientierten Design geprägt sein wird. Die zukunftsorientierte Strategie von Milesight steht in enger Übereinstimmung mit diesen Trends und positioniert das Unternehmen so, dass es beim Aufbau umweltfreundlicherer, intelligenterer und besser vernetzter Räume helfen kann.

Informationen zu Milesight

Milesight liefert vielseitige Sensorikprodukte, die aussagekräftige Daten erfassen und für verschiedene Anwendungen zugänglich machen. Durch die Anwendung von KI-, 5G- und IoT-Technologien kann das Unternehmen die Herausforderungen seiner Kunden schnell und flexibel lösen. Im Einklang mit seinem Engagement für „Making Sensing Matter" arbeitet Milesight mit einem wachsenden globalen Netzwerk zusammen, um einzigartigen Datenwert zu schaffen. Das Unternehmen leistet positive Beiträge zu intelligenten Gebäuden, intelligentem Verkehr, intelligenter Sicherheit, intelligenten Städten und darüber hinaus.

