JPMORGAN stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 43,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Bonner bleiben zudem auf der "Analyst Focus List" der Bank. Der Führungswechsel an der Spitze der Tochter T-Mobile US komme erwartungsgemäß, schrieb Akhil Dattani am Dienstag. Es sei nun aber schwer vorstellbar, dass der neue Chef Srini Gopalan sein Amt niederlegen wird, um 2028 Tim Höttges an der Spitze der Telekom zu beerben. Beide Unternehmen hätten sich zuletzt, vielleicht durch Personalien abgelenkt, kleinere strategische Fehltritte erlaubt. An den letztlich guten Wachstumsaussichten ändere dies jedoch nichts./rob/ag/jha/
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 28,52EUR auf Tradegate (23. September 2025, 10:40 Uhr) gehandelt.
