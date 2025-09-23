Trump könnte Baywa-Sanierung erschweren
- Trumps Gesetz könnte Baywa-Geschäft gefährden.
- Sanierungskonzept unter Druck durch neue Regulierungen.
- Baywa plant Verkauf von Anteilen zur Stabilisierung.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Donald Trumps umstrittenes "One Big Beautiful Bill" ("Ein großes, schönes Gesetz") könnte für die Baywa zum Problem werden. Der angeschlagene Konzern warnt in einer Ad-Hoc-Nachricht vor Folgen für das schon jetzt kriselnde Geschäft mit erneuerbaren Energien. Das könnte auch zu Änderungen am mühsam erarbeiteten Sanierungskonzept für den Gesamtkonzern führen.
Die Baywa r.e., in der das Geschäft mit den erneuerbaren Energien zusammengefasst ist, ist ein Joint Venture, das die Baywa gemeinsam mit dem Schweizer Investor Energy Infrastructure Partners (EIP) betreibt. Die Baywa will ihren Anteil daran im Zuge der Sanierung verkaufen. Nun gibt es aber neue Schwierigkeiten in den USA: Weil sich dort infolge des neuen Gesetztes die regulatorischen Rahmenbedingungen verschärften, prüfe die Tochter ihre langfristige Unternehmensplanung und Ertragserwartung und werde sie gegebenenfalls negativ korrigieren, teilt die Baywa mit.
Die Prüfung - inklusive möglicher Gegenmaßnahmen werde voraussichtlich mehrere Wochen dauern. Sollte dabei herauskommen, dass die Tochter deutlich geringere Erträge erwarte, müsste auch der Mutterkonzern "mit eigenen Gegenmaßnahmen reagieren, um das Sanierungskonzept abzusichern", heißt es. Nach heutiger Sicht sei man aber zuversichtlich, "die Sanierung mit Hilfe entsprechender Gegenmaßnahmen im Sanierungszeitraum bis Ende 2028 erfolgreich abschließen zu können".
Sanierungsfall
Die Baywa hatte im vergangenen Jahrzehnt einen internationalen Expansionskurs eingeschlagen, finanziert auf Kredit. Mit dem Ende der Niedrigzinsphase wurde dies zum Problem. Im Sommer 2024 geriet der Konzern in finanzielle Schieflage, eine drohende Zahlungsunfähigkeit wurde durch Finanzspritzen der beiden Hauptaktionäre und der kreditgebenden Banken abgewendet. Schlussendlich meldete die 1923 gegründete Baywa für das vergangene Jahr 1,6 Milliarden Euro Verlust. Abgesehen von schlechten Geschäften waren dafür auch hohe Abschreibungen auf Buchwerte in der Bilanz verantwortlich./ruc/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BayWa Aktie
Die BayWa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,59 % und einem Kurs von 8,29 auf Tradegate (23. September 2025, 10:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BayWa Aktie um -3,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,28 %.
Die Marktkapitalisierung von BayWa bezifferte sich zuletzt auf 300,17 Mio..
BayWa zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von +43,37 %/+91,16 % bedeutet.
Do, 03.07.25 09:23· Uhr, Quelle: dpa-AFX
https://www.eqs-news.com/de/news/ad-hoc/baywa-ag-verlustanzeige-nach-c2a7-92-abs-1-aktiengesetz-keine-auswirkung-auf-die-umsetzung-des-sanierungskonzepts/ddba1fd2-d9a6-4691-bd42-186dfd1a86f0_de
[..]
Auf Basis der derzeitigen Berechnungen ist das bilanzielle Eigenkapital (HGB) der BayWa AG zum 31. Dezember 2024 aufgrund der Abschreibungen negativ.
[..]
Aufgrund der Abschreibungen erwartet der Vorstand auf Konzernebene für das Geschäftsjahr 2024 einen Jahresfehlbetrag (IFRS) von rund 1,6 Mrd. Euro.
[..]
vielleicht wird nun manchen Träumern (besonders den Besitzern der "besonders wertvollen, weil im Besitz von Insidern" nicht vinkulierten Aktien) klar, warum der Bezugspreis für neue Aktien unter 3 € liegt. Die KE ERHÖHT den Buchwert der vorhandenen Altaktien, es handelt sich also nicht um eine Verwässerung. Einen negativen Buchwert kann man durch eine KE nicht verwässern.
im übrigen empfehle ich Aktionären auf der HV dem gesamten Alt-AR die Entlastung zu verweigern und zusätzlich diese Schlafmützen, die ihrer Aufgabe der Überwachung des Vorstands in keinster Weise nachgekommen und deshalb mitverantwortlich sind für den Niedergang der Baywa, aufzufordern zurückzutreten. Dies hat bis jetzt nur ein AR-Mitglied getan, was zu loben ist.