&ENSA realisiert die energetische Sanierung von Wohngebäuden
"Der Bedarf ist riesig" (FOTO)
Berlin (ots) - Laut jüngstem Klimaschutzbericht der Bundesregierung verfehlte
der Gebäudesektor erneut seine Emissionsreduktionsziele. Der zuständige
Expertenrat für Klimafragen merkte kritisch die "unzureichenden
Transformationsfortschritte" an. "Dabei ist der Bedarf in der Wohnungswirtschaft
riesig", sagt Andreas Michels, der seit 23 Jahren ein Architekturbüro, &MICA,
mit rund 100 Mitarbeitenden führt. In diesem Jahr zog der Architekt und
Immobilienökonom die logische Konsequenz. Er gründete ein zweites Unternehmen,
&ENSA, das sich ausschließlich um eins kümmert: um die dringend notwendige
Sanierung von Mehrfamilienhäusern, Wohnanlagen und ganzen Immobilienportfolios.
Die deutsche Wohnungswirtschaft steht aktuell vor ihrer größten Herausforderung:
der Dekarbonisierung ihres Gebäudebestands. "Ein Großteil der Immobilien - vor
allem in West- und Norddeutschland - rangiert in unzureichenden
Energieeffizienzklassen", erklärt Andreas Michels. Um die Klimaziele der
Bundesregierung zu erreichen, wäre eine jährliche Sanierungsrate von zwei bis
vier Prozent notwendig. Aktuell liegt sie aber nur bei rund einem Prozent.
Warum? "Nur wenige Dienstleister sind in der Lage, mehrgeschossige Wohngebäude
prozessseriell zu sanieren", stellt der Firmengründer fest. "Es geht ja nicht
nur darum, einen Gebäudekomplex mit Hunderten Mietwohnungen zu analysieren, zu
digitalisieren und zu beplanen - es geht darum, wirklich zu bauen."
Deshalb stellte der Immobilienökonom ein 20-köpfiges Team aus Bauleitern,
Energieeffizienz-Experten, Architekten und erfahrenen Ingenieuren der
Technischen Gebäudeausrüstung zusammen - und gründete &ENSA. Das Berliner
Unternehmen, das einen zweiten Standort in Köln unterhält, fokussiert sich auf
mehrgeschossige Wohnimmobilien. Denn allein die nicht-industriellen Gebäude
sind, nach Zahlen des Umweltbundesamtes, mit rund 15 Prozent an den deutschen
Gesamtemissionen beteiligt.
Zum &ENSA-Kundenkreis zählen bereits namhafte Immobilienunternehmen wie Empira,
Dawonia, Dereco oder Sparkasse S-Immobilienpartner. Sie wünschen sich nicht nur
Energieberatung, sondern ein ausgereiftes Gesamtkonzept, das sämtliche
Generalplanerleistungen umfasst und alle notwendigen Maßnahmen "schlüsselfertig"
umsetzt: von der Wärmepumpe im Keller über die neuen Fenster in der Fassade bis
zur PV-Anlage auf dem Dach. "&ENSA realisiert die energetische Sanierung von
Wohngebäuden", fasst Michels zusammen, "komplett aus einer Hand."
http://www.undensa.de/
Pressekontakt:
Kerstin Rubel - &ENSA GmbH - Presse und Kommunikation
mailto:rubel@undensa.de - Tel.: +49 170 540 2896
http://www.undensa.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181009/6123176
OTS: &ENSA GmbH
der Gebäudesektor erneut seine Emissionsreduktionsziele. Der zuständige
Expertenrat für Klimafragen merkte kritisch die "unzureichenden
Transformationsfortschritte" an. "Dabei ist der Bedarf in der Wohnungswirtschaft
riesig", sagt Andreas Michels, der seit 23 Jahren ein Architekturbüro, &MICA,
mit rund 100 Mitarbeitenden führt. In diesem Jahr zog der Architekt und
Immobilienökonom die logische Konsequenz. Er gründete ein zweites Unternehmen,
&ENSA, das sich ausschließlich um eins kümmert: um die dringend notwendige
Sanierung von Mehrfamilienhäusern, Wohnanlagen und ganzen Immobilienportfolios.
Die deutsche Wohnungswirtschaft steht aktuell vor ihrer größten Herausforderung:
der Dekarbonisierung ihres Gebäudebestands. "Ein Großteil der Immobilien - vor
allem in West- und Norddeutschland - rangiert in unzureichenden
Energieeffizienzklassen", erklärt Andreas Michels. Um die Klimaziele der
Bundesregierung zu erreichen, wäre eine jährliche Sanierungsrate von zwei bis
vier Prozent notwendig. Aktuell liegt sie aber nur bei rund einem Prozent.
Warum? "Nur wenige Dienstleister sind in der Lage, mehrgeschossige Wohngebäude
prozessseriell zu sanieren", stellt der Firmengründer fest. "Es geht ja nicht
nur darum, einen Gebäudekomplex mit Hunderten Mietwohnungen zu analysieren, zu
digitalisieren und zu beplanen - es geht darum, wirklich zu bauen."
Deshalb stellte der Immobilienökonom ein 20-köpfiges Team aus Bauleitern,
Energieeffizienz-Experten, Architekten und erfahrenen Ingenieuren der
Technischen Gebäudeausrüstung zusammen - und gründete &ENSA. Das Berliner
Unternehmen, das einen zweiten Standort in Köln unterhält, fokussiert sich auf
mehrgeschossige Wohnimmobilien. Denn allein die nicht-industriellen Gebäude
sind, nach Zahlen des Umweltbundesamtes, mit rund 15 Prozent an den deutschen
Gesamtemissionen beteiligt.
Zum &ENSA-Kundenkreis zählen bereits namhafte Immobilienunternehmen wie Empira,
Dawonia, Dereco oder Sparkasse S-Immobilienpartner. Sie wünschen sich nicht nur
Energieberatung, sondern ein ausgereiftes Gesamtkonzept, das sämtliche
Generalplanerleistungen umfasst und alle notwendigen Maßnahmen "schlüsselfertig"
umsetzt: von der Wärmepumpe im Keller über die neuen Fenster in der Fassade bis
zur PV-Anlage auf dem Dach. "&ENSA realisiert die energetische Sanierung von
Wohngebäuden", fasst Michels zusammen, "komplett aus einer Hand."
http://www.undensa.de/
Pressekontakt:
Kerstin Rubel - &ENSA GmbH - Presse und Kommunikation
mailto:rubel@undensa.de - Tel.: +49 170 540 2896
http://www.undensa.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181009/6123176
OTS: &ENSA GmbH
Autor folgen