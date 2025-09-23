    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    "Der Bedarf ist riesig" (FOTO)

    Berlin (ots) - Laut jüngstem Klimaschutzbericht der Bundesregierung verfehlte
    der Gebäudesektor erneut seine Emissionsreduktionsziele. Der zuständige
    Expertenrat für Klimafragen merkte kritisch die "unzureichenden
    Transformationsfortschritte" an. "Dabei ist der Bedarf in der Wohnungswirtschaft
    riesig", sagt Andreas Michels, der seit 23 Jahren ein Architekturbüro, &MICA,
    mit rund 100 Mitarbeitenden führt. In diesem Jahr zog der Architekt und
    Immobilienökonom die logische Konsequenz. Er gründete ein zweites Unternehmen,
    &ENSA, das sich ausschließlich um eins kümmert: um die dringend notwendige
    Sanierung von Mehrfamilienhäusern, Wohnanlagen und ganzen Immobilienportfolios.

    Die deutsche Wohnungswirtschaft steht aktuell vor ihrer größten Herausforderung:
    der Dekarbonisierung ihres Gebäudebestands. "Ein Großteil der Immobilien - vor
    allem in West- und Norddeutschland - rangiert in unzureichenden
    Energieeffizienzklassen", erklärt Andreas Michels. Um die Klimaziele der
    Bundesregierung zu erreichen, wäre eine jährliche Sanierungsrate von zwei bis
    vier Prozent notwendig. Aktuell liegt sie aber nur bei rund einem Prozent.
    Warum? "Nur wenige Dienstleister sind in der Lage, mehrgeschossige Wohngebäude
    prozessseriell zu sanieren", stellt der Firmengründer fest. "Es geht ja nicht
    nur darum, einen Gebäudekomplex mit Hunderten Mietwohnungen zu analysieren, zu
    digitalisieren und zu beplanen - es geht darum, wirklich zu bauen."

    Deshalb stellte der Immobilienökonom ein 20-köpfiges Team aus Bauleitern,
    Energieeffizienz-Experten, Architekten und erfahrenen Ingenieuren der
    Technischen Gebäudeausrüstung zusammen - und gründete &ENSA. Das Berliner
    Unternehmen, das einen zweiten Standort in Köln unterhält, fokussiert sich auf
    mehrgeschossige Wohnimmobilien. Denn allein die nicht-industriellen Gebäude
    sind, nach Zahlen des Umweltbundesamtes, mit rund 15 Prozent an den deutschen
    Gesamtemissionen beteiligt.

    Zum &ENSA-Kundenkreis zählen bereits namhafte Immobilienunternehmen wie Empira,
    Dawonia, Dereco oder Sparkasse S-Immobilienpartner. Sie wünschen sich nicht nur
    Energieberatung, sondern ein ausgereiftes Gesamtkonzept, das sämtliche
    Generalplanerleistungen umfasst und alle notwendigen Maßnahmen "schlüsselfertig"
    umsetzt: von der Wärmepumpe im Keller über die neuen Fenster in der Fassade bis
    zur PV-Anlage auf dem Dach. "&ENSA realisiert die energetische Sanierung von
    Wohngebäuden", fasst Michels zusammen, "komplett aus einer Hand."

