"Der Bedarf ist riesig" (FOTO)

Berlin (ots) - Laut jüngstem Klimaschutzbericht der Bundesregierung verfehlte

der Gebäudesektor erneut seine Emissionsreduktionsziele. Der zuständige

Expertenrat für Klimafragen merkte kritisch die "unzureichenden

Transformationsfortschritte" an. "Dabei ist der Bedarf in der Wohnungswirtschaft

riesig", sagt Andreas Michels, der seit 23 Jahren ein Architekturbüro, &MICA,

mit rund 100 Mitarbeitenden führt. In diesem Jahr zog der Architekt und

Immobilienökonom die logische Konsequenz. Er gründete ein zweites Unternehmen,

&ENSA, das sich ausschließlich um eins kümmert: um die dringend notwendige

Sanierung von Mehrfamilienhäusern, Wohnanlagen und ganzen Immobilienportfolios.



Die deutsche Wohnungswirtschaft steht aktuell vor ihrer größten Herausforderung:

der Dekarbonisierung ihres Gebäudebestands. "Ein Großteil der Immobilien - vor

allem in West- und Norddeutschland - rangiert in unzureichenden

Energieeffizienzklassen", erklärt Andreas Michels. Um die Klimaziele der

Bundesregierung zu erreichen, wäre eine jährliche Sanierungsrate von zwei bis

vier Prozent notwendig. Aktuell liegt sie aber nur bei rund einem Prozent.

Warum? "Nur wenige Dienstleister sind in der Lage, mehrgeschossige Wohngebäude

prozessseriell zu sanieren", stellt der Firmengründer fest. "Es geht ja nicht

nur darum, einen Gebäudekomplex mit Hunderten Mietwohnungen zu analysieren, zu

digitalisieren und zu beplanen - es geht darum, wirklich zu bauen."



Deshalb stellte der Immobilienökonom ein 20-köpfiges Team aus Bauleitern,

Energieeffizienz-Experten, Architekten und erfahrenen Ingenieuren der

Technischen Gebäudeausrüstung zusammen - und gründete &ENSA. Das Berliner

Unternehmen, das einen zweiten Standort in Köln unterhält, fokussiert sich auf

mehrgeschossige Wohnimmobilien. Denn allein die nicht-industriellen Gebäude

sind, nach Zahlen des Umweltbundesamtes, mit rund 15 Prozent an den deutschen

Gesamtemissionen beteiligt.



Zum &ENSA-Kundenkreis zählen bereits namhafte Immobilienunternehmen wie Empira,

Dawonia, Dereco oder Sparkasse S-Immobilienpartner. Sie wünschen sich nicht nur

Energieberatung, sondern ein ausgereiftes Gesamtkonzept, das sämtliche

Generalplanerleistungen umfasst und alle notwendigen Maßnahmen "schlüsselfertig"

umsetzt: von der Wärmepumpe im Keller über die neuen Fenster in der Fassade bis

zur PV-Anlage auf dem Dach. "&ENSA realisiert die energetische Sanierung von

Wohngebäuden", fasst Michels zusammen, "komplett aus einer Hand."



