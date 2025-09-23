    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAroundtown AktievorwärtsNachrichten zu Aroundtown
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    WARBURG RESEARCH stuft Aroundtown auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown von 3,90 auf 4 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals Ende August hätten einen positiven Trend im operativen Geschäft gezeigt, schrieb Andreas Pläsier am Dienstag. Die Wertentwicklung des Immobilienportfolios mache eine Dividende möglich./rob/ag/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 3,19EUR auf Tradegate (23. September 2025, 10:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Andreas Pläsier
    Analysiertes Unternehmen: Aroundtown
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 4
    Kursziel alt: 3,90
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4,00, was eine Steigerung von +25,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    WARBURG RESEARCH stuft Aroundtown auf 'Buy' Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown von 3,90 auf 4 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals Ende August hätten einen positiven Trend im operativen Geschäft gezeigt, …