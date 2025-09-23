    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKRONES AktievorwärtsNachrichten zu KRONES
    WARBURG RESEARCH stuft KRONES AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones von 195 auf 176 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe die Wachstumsunsicherheit mit Blick auf 2026 erhöht, schrieb Stefan Augustin am Dienstag. Er passte seine Schätzungen entsprechend an. Jeden Kursrückschlag sieht der Experte aber als gute Einstiegschance./rob/ag/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 123,6EUR auf Tradegate (23. September 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 176
    Kursziel alt: 195
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


