WARBURG RESEARCH stuft KRONES AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones von 195 auf 176 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe die Wachstumsunsicherheit mit Blick auf 2026 erhöht, schrieb Stefan Augustin am Dienstag. Er passte seine Schätzungen entsprechend an. Jeden Kursrückschlag sieht der Experte aber als gute Einstiegschance./rob/ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 123,6EUR auf Tradegate (23. September 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: KRONES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 176

Kursziel alt: 195

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

