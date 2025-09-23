    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    Leichte Kursgewinne

    • Deutsche Staatsanleihen legen leicht zu, Euro-Bund-Future steigt.
    • Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,74 Prozent.
    • Unternehmensstimmung im Euroraum zeigt gemischte Signale.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,04 Prozent auf 128,27 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,74 Prozent.

    Konjunkturdaten aus der Eurozone stützten die Kurse nicht. Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im September etwas aufgehellt. Während sich der Indikator für die Stimmung im Industriesektor unerwartet eingetrübt hat, hellte sie sich im Dienstleistungssektor etwas auf. "Dabei ist die Verbesserung in den vergangenen Monaten alleine auf einen Anstieg des deutschen Index zurückzuführen, während sich für die anderen Länder keine Verbesserung der Konjunktur abzeichnet", schreiben Experten der Commerzbank.

    Volkswirt Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg sieht in den deutschen Stimmungsdaten "ein vorsichtiges Hoffnungszeichen". Mit einem nachhaltigen Aufschwung sei aber nur zu rechnen, wenn weitere negative Schocks in der Handelspolitik ausbleiben und "die Bundesregierung ihren Reformankündigungen Taten folgen lässt".

    In den USA schauen die Anleger auf US-Notenbankchef Jerome Powell, der sich am Abend zum wirtschaftlichen Ausblick äußern wird. Unterdessen hat sich der neue Fed-Notenbanker Stephen Miran für kräftige Zinssenkungen ausgesprochen. Damit stellt er sich hinter die Forderungen von US-Präsident Donald Trump.

    "Wenn die kurzfristigen Zinsen etwa zwei Prozentpunkte zu hoch bleiben, drohen unnötige Entlassungen und höhere Arbeitslosigkeit", sagte Miran. Die US-Notenbank hatte in der vergangenen Woche den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Miran hatte sich als einziges Mitglied im geldpolitischen Ausschuss schon damals für eine Zinssenkung um 0,50 Punkte ausgesprochen./jsl/jkr/jha/




    dpa-AFX
