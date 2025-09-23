Wie sich metallverarbeitende Betriebe jetzt richtig aufstellen (FOTO)

Berlin (ots) - Ob Lohnfertiger, Maschinenbauer oder Zulieferbetrieb: In der

metallverarbeitenden Industrie brennt die Hütte. Während Materialpreise und

Energiekosten schwanken, brechen Aufträge weg, weil Kunden Budgets zurückfahren

oder im Ausland günstigere Anbieter finden. Vor allem die Konkurrenz aus China

erhöht den Druck: Qualität ist dort inzwischen kein Verkaufsargument mehr,

sondern Standard.



Der Markt verändert sich rasant; wer nicht schnell genug reagiert, wird

überholt. Dieser Beitrag zeigt, wie metallverarbeitende Betriebe durch

Digitalisierung, klare Positionierung, moderne Kundenansprache und

betriebswirtschaftliche Stärke ihre Zukunftsfähigkeit sichern können - trotz

Kostendruck und internationalem Wettbewerb.





Technische Basis vorhanden - aber betriebswirtschaftliche SchwächenIn vielen Werkhallen ist die Ausstattung solide: Maschinenparks sind modern,digitale Produktionsplanung ist keine Seltenheit - wenngleich kleinere Betriebemit weniger als 30 Mitarbeitenden diesen Schritt oft noch nicht vollständigvollzogen haben. An der technischen Substanz mangelt es allerdings den wenigstenUnternehmen. Viele würden ihre Fertigung sogar gerne stärker automatisieren oderaufrüsten, scheitern jedoch daran, dass die finanziellen Mittel aus laufendenAufträgen fehlen. Doch während die Fertigung funktioniert, zeigen sich Defizitein Vertrieb, Marketing und kaufmännischem Wissen. Genau dort entstehen dieSchwachstellen, die in Zeiten von Kostendruck und internationalem Wettbewerb denUnterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen.Klare Positionierung statt BeliebigkeitViele Unternehmen sind technisch breit aufgestellt, wirken aber im Marktunscharf. Wer allen Branchen alles anbietet, erschwert sich den Vertrieb.Erfolgreich sind jene Betriebe, die sich klar spezialisieren, etwa auf bestimmteIndustriezweige oder Bearbeitungsschritte. Eine präzise Positionierungerleichtert nicht nur die Ansprache der richtigen Zielgruppen, sondern steigertauch die Wahrnehmung als kompetenter Problemlöser.Digitale Erstkontakte statt nur MessegesprächeNoch immer setzen viele metallverarbeitende Betriebe fast ausschließlich auf denklassischen Weg: Messeauftritt, Handschlag, Visitenkarte. Digitale Strategienspielen dagegen oft nur eine Nebenrolle. Webseiten werden häufig als digitaleVisitenkarte verstanden - ohne klare Ansprache, ohne Handlungsaufforderungen,ohne gezielte Gewinnung von Interessenten.Effizienter wäre es, die digitalen Möglichkeiten konsequent zu nutzen:- soziale Netzwerke wie LinkedIn für die direkte Vernetzung mit Entscheidern,