    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Preiskampf, Auftragsschwund, China-Konkurrenz

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wie sich metallverarbeitende Betriebe jetzt richtig aufstellen (FOTO)

    Berlin (ots) - Ob Lohnfertiger, Maschinenbauer oder Zulieferbetrieb: In der
    metallverarbeitenden Industrie brennt die Hütte. Während Materialpreise und
    Energiekosten schwanken, brechen Aufträge weg, weil Kunden Budgets zurückfahren
    oder im Ausland günstigere Anbieter finden. Vor allem die Konkurrenz aus China
    erhöht den Druck: Qualität ist dort inzwischen kein Verkaufsargument mehr,
    sondern Standard.

    Der Markt verändert sich rasant; wer nicht schnell genug reagiert, wird
    überholt. Dieser Beitrag zeigt, wie metallverarbeitende Betriebe durch
    Digitalisierung, klare Positionierung, moderne Kundenansprache und
    betriebswirtschaftliche Stärke ihre Zukunftsfähigkeit sichern können - trotz
    Kostendruck und internationalem Wettbewerb.

    Technische Basis vorhanden - aber betriebswirtschaftliche Schwächen

    In vielen Werkhallen ist die Ausstattung solide: Maschinenparks sind modern,
    digitale Produktionsplanung ist keine Seltenheit - wenngleich kleinere Betriebe
    mit weniger als 30 Mitarbeitenden diesen Schritt oft noch nicht vollständig
    vollzogen haben. An der technischen Substanz mangelt es allerdings den wenigsten
    Unternehmen. Viele würden ihre Fertigung sogar gerne stärker automatisieren oder
    aufrüsten, scheitern jedoch daran, dass die finanziellen Mittel aus laufenden
    Aufträgen fehlen. Doch während die Fertigung funktioniert, zeigen sich Defizite
    in Vertrieb, Marketing und kaufmännischem Wissen. Genau dort entstehen die
    Schwachstellen, die in Zeiten von Kostendruck und internationalem Wettbewerb den
    Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen.

    Klare Positionierung statt Beliebigkeit

    Viele Unternehmen sind technisch breit aufgestellt, wirken aber im Markt
    unscharf. Wer allen Branchen alles anbietet, erschwert sich den Vertrieb.
    Erfolgreich sind jene Betriebe, die sich klar spezialisieren, etwa auf bestimmte
    Industriezweige oder Bearbeitungsschritte. Eine präzise Positionierung
    erleichtert nicht nur die Ansprache der richtigen Zielgruppen, sondern steigert
    auch die Wahrnehmung als kompetenter Problemlöser.

    Digitale Erstkontakte statt nur Messegespräche

    Noch immer setzen viele metallverarbeitende Betriebe fast ausschließlich auf den
    klassischen Weg: Messeauftritt, Handschlag, Visitenkarte. Digitale Strategien
    spielen dagegen oft nur eine Nebenrolle. Webseiten werden häufig als digitale
    Visitenkarte verstanden - ohne klare Ansprache, ohne Handlungsaufforderungen,
    ohne gezielte Gewinnung von Interessenten.

    Effizienter wäre es, die digitalen Möglichkeiten konsequent zu nutzen:

    - soziale Netzwerke wie LinkedIn für die direkte Vernetzung mit Entscheidern,
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Preiskampf, Auftragsschwund, China-Konkurrenz Wie sich metallverarbeitende Betriebe jetzt richtig aufstellen (FOTO) Ob Lohnfertiger, Maschinenbauer oder Zulieferbetrieb: In der metallverarbeitenden Industrie brennt die Hütte. Während Materialpreise und Energiekosten schwanken, brechen Aufträge weg, weil Kunden Budgets zurückfahren oder im Ausland günstigere …