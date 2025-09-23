JPMORGAN stuft ENI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 16 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Lofting rechnet laut seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar bei den Italienern mit weiter starker Dynamik Richtung Jahresende./ag/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 20:11 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 14,70EUR auf Tradegate (23. September 2025, 11:05 Uhr) gehandelt.



