JPMORGAN stuft ENI auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 16 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Lofting rechnet laut seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar bei den Italienern mit weiter starker Dynamik Richtung Jahresende./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 20:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 20:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 14,70EUR auf Tradegate (23. September 2025, 11:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Matthew Lofting
Analysiertes Unternehmen: ENI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 16,50
Kursziel alt: 16
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Matthew Lofting
Analysiertes Unternehmen: ENI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 16,50
Kursziel alt: 16
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte