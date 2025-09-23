US-Regierung treibt nuklearen Durchbruch – Aktie schießt auf neues Allzeithoch!

"Diese Gelegenheit versetzt uns in die Lage, unser erstes Kraftwerk schneller zu bauen", sagte Jacob DeWitte, CEO von Oklo. Das Unternehmen arbeitet seit 2019 mit dem Energieministerium und dem INL zusammen, um das Kraftwerk zu realisieren. Die Veranstaltung markiert einen Meilenstein im Bauprozess.

Oklo hat am Montag ein neues Allzeithoch von 142,85 US-Dollar erreicht, nachdem das Unternehmen eine bedeutende Veranstaltung für sein erstes Aurora-Kraftwerk im Idaho National Laboratory (INL) abgehalten hatte. Das Aurora-INL ist eines von drei Projekten, die Oklo im Rahmen des neu eingerichteten Reaktor-Pilotprogramms des US-Energieministeriums zugewiesen wurden.

Obwohl Oklo 2019 den Zuschlag für den Brennstoff seines ersten Reaktors erhalten hat, wartet das Unternehmen noch auf die Genehmigung zur Herstellung des ersten Reaktorkerns. Dieser soll in einer speziell dafür vorgesehenen Anlage im INL gefertigt werden.

Wall Street-Analysten zeigen sich weiterhin überwiegend optimistisch bezüglich Oklo. Daniel Ives, Analyst bei Wedbush, bestätigte seine Kaufempfehlung und hob das Kursziel von 80 auf 150 US-Dollar an. Laut Ives reflektiert diese Kurszielanhebung "das wachsende Vertrauen in die Wachstumsstrategie des Unternehmens im Nuklearbereich", da die "KI-Revolution ihre nächste Wachstumsphase erreicht".

Die Verordnung von Präsident Trump, die im April erlassen wurde, stellt einen erheblichen Rückenwind für die gesamte Branche dar. "Oklo ist einer der Hauptnutznießer dieser Entwicklung", erklärte Ives.

"Die verstärkte Unterstützung der US-Regierung für die Kernenergie gewinnt zunehmend an Bedeutung, da die Trump-Administration bestrebt ist, sicherzustellen, dass sie China im globalen KI-Wettrüsten weiterhin voraus ist."

Die Auswahl von Oklo für zwei Projekte sowie für ein weiteres Projekt von Atomic Alchemy im Reaktor-Pilotprogramm wird als "großer Gewinn" für das Unternehmen angesehen. Ives prognostiziert, dass Oklo weiterhin von der verstärkten Unterstützung für Kernenergie profitieren wird.

