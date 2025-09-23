Ölpreise geben weiter nach - Brent-Öl fällt fünften Handelstag in Folge
- Ölpreise sinken weiter, Brent bei 66,31 USD.
- Fünfter Rückgang in Folge, enge Handelsspanne.
- Geopolitische Risiken und Opec+ belasten Preise.
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gesunken. Wie bereits in den vergangenen Handelstagen fielen die Rückgänge nur gering aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete zuletzt 66,31 US-Dollar. Das waren 26 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 20 Cent auf 62,08 Dollar.
Mit dem Preis für Brent-Öl aus der Nordsee ging es bereits den fünften Handelstag in Folge nach unten. Am Ölmarkt hielten sich die Notierungen aber weiter in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Seit Anfang August schwankten die Ölpreise zwischen 65 Dollar und 70 Dollar je Barrel. Während geopolitische Risiken wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine für Auftrieb sorgten, werden die Ölpreise gleichzeitig durch eine höhere Fördermenge von Staaten des Ölverbunds Opec+ belastet.
Zuletzt sind auch die Bemühungen für neue Sanktionen gegen das Förderland Russland wieder etwas stärker in den Vordergrund gerückt. Der kanadische Premierminister Mark Carney hatte erklärt, er wolle, dass die westlichen Verbündeten rasch Sekundärsanktionen gegen Russland verhängen, um den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu erhöhen.
Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump die europäischen Länder aufgefordert, kein Öl aus Russland zu kaufen. Allerdings haben die USA China und damit den größten Abnehmer von Rohöl aus Russland, bislang von zusätzlichen Zöllen verschont./jkr/jsl/stk
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---