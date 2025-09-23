    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreise geben weiter nach - Brent-Öl fällt fünften Handelstag in Folge

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise sinken weiter, Brent bei 66,31 USD.
    • Fünfter Rückgang in Folge, enge Handelsspanne.
    • Geopolitische Risiken und Opec+ belasten Preise.
    Ölpreise geben weiter nach - Brent-Öl fällt fünften Handelstag in Folge
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gesunken. Wie bereits in den vergangenen Handelstagen fielen die Rückgänge nur gering aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete zuletzt 66,31 US-Dollar. Das waren 26 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 20 Cent auf 62,08 Dollar.

    Mit dem Preis für Brent-Öl aus der Nordsee ging es bereits den fünften Handelstag in Folge nach unten. Am Ölmarkt hielten sich die Notierungen aber weiter in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Seit Anfang August schwankten die Ölpreise zwischen 65 Dollar und 70 Dollar je Barrel. Während geopolitische Risiken wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine für Auftrieb sorgten, werden die Ölpreise gleichzeitig durch eine höhere Fördermenge von Staaten des Ölverbunds Opec+ belastet.

    Zuletzt sind auch die Bemühungen für neue Sanktionen gegen das Förderland Russland wieder etwas stärker in den Vordergrund gerückt. Der kanadische Premierminister Mark Carney hatte erklärt, er wolle, dass die westlichen Verbündeten rasch Sekundärsanktionen gegen Russland verhängen, um den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu erhöhen.

    Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump die europäischen Länder aufgefordert, kein Öl aus Russland zu kaufen. Allerdings haben die USA China und damit den größten Abnehmer von Rohöl aus Russland, bislang von zusätzlichen Zöllen verschont./jkr/jsl/stk





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreise geben weiter nach - Brent-Öl fällt fünften Handelstag in Folge Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gesunken. Wie bereits in den vergangenen Handelstagen fielen die Rückgänge nur gering aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete zuletzt 66,31 US-Dollar. Das waren 26 …