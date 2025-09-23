Helius-Aktie bricht nach erstem Solana-Treasury-Kauf massiv ein

Die Aktie von Helius Medical Technologies ist am Montag heftig eingebrochen. Das Papier notierte zuletzt nachbörslich bei 16,02 US-Dollar und damit 33,61 Prozent im Minus. Der Absturz folgt auf die Meldung, dass das Neurotech- und Medizintechnikunternehmen seine ersten Bestände an der Kryptowährung Solana (SOL) erworben hat.

Helius bestätigte, dass es 760.190 Solana-Token zu einem durchschnittlichen Preis von 231 US-Dollar pro Coin gekauft hat. Damit beläuft sich der Wert der neu aufgebauten Krypto-Treasury auf rund 168 Millionen US-Dollar. Trotz des umfangreichen Investments verfügt das Unternehmen weiterhin über rund 335 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln, die für weitere Solana-Käufe eingeplant sein könnten.

"Es war erfreulich, Unterstützung von zahlreichen Akteuren im Solana-Ökosystem zu erhalten, darunter Staking-Provider und DeFi-Protokolle", erklärte Executive Chairman Joseph Chee. "Wir nehmen unsere Verantwortung, den Aktionärswert zu maximieren, sehr ernst und sind bereit, unseren Plan konsequent umzusetzen."

Strategiewechsel mit Unterstützung von Pantera Capital

Der Einstieg in digitale Assets markiert einen tiefgreifenden Strategiewechsel für Helius. Erst vergangene Woche hatte das Unternehmen angekündigt, eine Solana-basierte Treasury-Strategie zu starten. Zur Finanzierung hatte Helius in einer von Pantera Capital und Summer Capital geführten PIPE-Runde (Private Investment in Public Equity) 500 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Die Ankündigung ließ den Aktienkurs zunächst explodieren: Innerhalb weniger Tage kletterte HSDT um mehr als 200 Prozent und erreichte am Freitag einen Schlusskurs von 24,29 US-Dollar.

"Der initiale Einstieg zu einem günstigeren Kursniveau als die zuletzt am Markt gehandelten Preise zeigt, wie fokussiert das Team auf eine effiziente Kapitalallokation ist", sagte Cosmo Jiang, General Partner bei Pantera Capital und Beobachter im Helius-Verwaltungsrat.

Marktrisiko durch Solana-Rücksetzer

Die Euphorie hielt jedoch nicht lange. Der jüngste Rückgang des Solana-Kurses unter die Kaufmarke von Helius sorgte für zusätzlichen Druck. Am Montag notierte SOL bei 221,19 US-Dollar, rund 6,9 Prozent tiefer als am Vortag. Damit liegt der Kurs auch unter dem durchschnittlichen Einstandspreis von Helius.

Dieser Rückschlag beeinflusste auch die Stimmung an den Prognosemärkten. Auf Myriad Markets sanken die Chancen, dass Solana bis Ende 2025 ein neues Allzeithoch erreicht, binnen 24 Stunden um 13,6 Prozentpunkte auf 50 Prozent.

Helius reiht sich unter größte Solana-Halter ein

Trotz der kurzfristigen Turbulenzen hat Helius mit seinem Einstieg eine beachtliche Position aufgebaut. Laut Daten von CoinGecko zählt das Unternehmen nun zu den größten börsennotierten Haltern von Solana. Mit einem Bestand von 760.000 SOL reiht sich Helius hinter Forward Industries (6,8 Millionen SOL) und weiteren Unternehmen wie DeFi Development Corp. und Upexi ein, die jeweils mehr als zwei Millionen Token halten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



