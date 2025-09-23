Starkes Signal zu mehr Unabhängigkeit

Berlin (ots) - "Mit der Unterzeichnung des neuen Handelsabkommens zwischen der

Europäischen Union und Indonesien setzt Europa ein klares Signal in Zeiten

globaler Unsicherheit. Die Vereinbarung mit der südostasiatischen

G20-Wirtschaftsmacht ist weit mehr als ein klassisches Handelsabkommen: Sie

markiert einen geopolitischen Schritt hin zu größerer Unabhängigkeit von

einzelnen Partnern und stärkt Europas Position in einer Welt zunehmender

Rivalitäten ," kommentiert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes

Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) die Unterzeichnung des

Handelsabkommens zwischen der EU und Indonesien.



Jandura weiter: "Das Abkommen erhöht die wirtschaftliche Resilienz Deutschlands

und Europas, indem es Lieferketten diversifiziert und den Zugang zum

270-Millionen-Markt Indonesien erleichtert. Der Abbau von Zöllen und

Handelshemmnissen senkt Kosten für Exporteure und steigert die

Wettbewerbsfähigkeit von Produkten "Made in Germany". Davon profitieren

insbesondere Maschinenbau, Automobilindustrie, Chemie und Energietechnologien -

Branchen, für die sich ein dynamischer Konsum- und Investitionsmarkt öffnet. Von

besonderer Bedeutung ist zudem die Rohstoffdimension: Das Abkommen soll

Exportverbote für kritische Materialien wie Nickel verhindern - ein

entscheidender Faktor für die rohstoffabhängige deutsche Wirtschaft und ihre

Transformation."



"Eine schnelle Ratifizierung ist nun von strategischer Bedeutung, damit

Unternehmen die neuen Chancen zeitnah nutzen können, bevor andere Akteure Fakten

schaffen. Gleichzeitig muss das Abkommen als Auftakt für weitere Partnerschaften

verstanden werden: Mit Indien, Thailand, Malaysia und den Philippinen laufen

bereits Verhandlungen, die rasch abgeschlossen werden sollten. Darüber hinaus

könnte eine engere Zusammenarbeit mit dem transpazifischen CPTPP-Block die

Diversifizierung europäischer Absatz- und Beschaffungsmärkte zusätzlich

beschleunigen", schließt Jandura.



Das indonesische Handelsvolumen mit Deutschland betrug 7,3 Milliarden Euro im

Jahr 2024, das mit der gesamten EU nur 27,3 Milliarden Euro. In den vergangenen

25 Jahren wuchs die aufstrebende indonesische Volkswirtschaft im Schnitt um fünf

Prozent pro Jahr.



