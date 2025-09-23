Starkes Signal zu mehr Unabhängigkeit

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Berlin (ots) - "Mit der Unterzeichnung des neuen Handelsabkommens zwischen der
    Europäischen Union und Indonesien setzt Europa ein klares Signal in Zeiten
    globaler Unsicherheit. Die Vereinbarung mit der südostasiatischen
    G20-Wirtschaftsmacht ist weit mehr als ein klassisches Handelsabkommen: Sie
    markiert einen geopolitischen Schritt hin zu größerer Unabhängigkeit von
    einzelnen Partnern und stärkt Europas Position in einer Welt zunehmender
    Rivalitäten ," kommentiert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes
    Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) die Unterzeichnung des
    Handelsabkommens zwischen der EU und Indonesien.

    Jandura weiter: "Das Abkommen erhöht die wirtschaftliche Resilienz Deutschlands
    und Europas, indem es Lieferketten diversifiziert und den Zugang zum
    270-Millionen-Markt Indonesien erleichtert. Der Abbau von Zöllen und
    Handelshemmnissen senkt Kosten für Exporteure und steigert die
    Wettbewerbsfähigkeit von Produkten "Made in Germany". Davon profitieren
    insbesondere Maschinenbau, Automobilindustrie, Chemie und Energietechnologien -
    Branchen, für die sich ein dynamischer Konsum- und Investitionsmarkt öffnet. Von
    besonderer Bedeutung ist zudem die Rohstoffdimension: Das Abkommen soll
    Exportverbote für kritische Materialien wie Nickel verhindern - ein
    entscheidender Faktor für die rohstoffabhängige deutsche Wirtschaft und ihre
    Transformation."

    "Eine schnelle Ratifizierung ist nun von strategischer Bedeutung, damit
    Unternehmen die neuen Chancen zeitnah nutzen können, bevor andere Akteure Fakten
    schaffen. Gleichzeitig muss das Abkommen als Auftakt für weitere Partnerschaften
    verstanden werden: Mit Indien, Thailand, Malaysia und den Philippinen laufen
    bereits Verhandlungen, die rasch abgeschlossen werden sollten. Darüber hinaus
    könnte eine engere Zusammenarbeit mit dem transpazifischen CPTPP-Block die
    Diversifizierung europäischer Absatz- und Beschaffungsmärkte zusätzlich
    beschleunigen", schließt Jandura.

    Das indonesische Handelsvolumen mit Deutschland betrug 7,3 Milliarden Euro im
    Jahr 2024, das mit der gesamten EU nur 27,3 Milliarden Euro. In den vergangenen
    25 Jahren wuchs die aufstrebende indonesische Volkswirtschaft im Schnitt um fünf
    Prozent pro Jahr.

