Starkes Signal zu mehr Unabhängigkeit
Berlin (ots) - "Mit der Unterzeichnung des neuen Handelsabkommens zwischen der
Europäischen Union und Indonesien setzt Europa ein klares Signal in Zeiten
globaler Unsicherheit. Die Vereinbarung mit der südostasiatischen
G20-Wirtschaftsmacht ist weit mehr als ein klassisches Handelsabkommen: Sie
markiert einen geopolitischen Schritt hin zu größerer Unabhängigkeit von
einzelnen Partnern und stärkt Europas Position in einer Welt zunehmender
Rivalitäten ," kommentiert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes
Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) die Unterzeichnung des
Handelsabkommens zwischen der EU und Indonesien.
Jandura weiter: "Das Abkommen erhöht die wirtschaftliche Resilienz Deutschlands
und Europas, indem es Lieferketten diversifiziert und den Zugang zum
270-Millionen-Markt Indonesien erleichtert. Der Abbau von Zöllen und
Handelshemmnissen senkt Kosten für Exporteure und steigert die
Wettbewerbsfähigkeit von Produkten "Made in Germany". Davon profitieren
insbesondere Maschinenbau, Automobilindustrie, Chemie und Energietechnologien -
Branchen, für die sich ein dynamischer Konsum- und Investitionsmarkt öffnet. Von
besonderer Bedeutung ist zudem die Rohstoffdimension: Das Abkommen soll
Exportverbote für kritische Materialien wie Nickel verhindern - ein
entscheidender Faktor für die rohstoffabhängige deutsche Wirtschaft und ihre
Transformation."
"Eine schnelle Ratifizierung ist nun von strategischer Bedeutung, damit
Unternehmen die neuen Chancen zeitnah nutzen können, bevor andere Akteure Fakten
schaffen. Gleichzeitig muss das Abkommen als Auftakt für weitere Partnerschaften
verstanden werden: Mit Indien, Thailand, Malaysia und den Philippinen laufen
bereits Verhandlungen, die rasch abgeschlossen werden sollten. Darüber hinaus
könnte eine engere Zusammenarbeit mit dem transpazifischen CPTPP-Block die
Diversifizierung europäischer Absatz- und Beschaffungsmärkte zusätzlich
beschleunigen", schließt Jandura.
Das indonesische Handelsvolumen mit Deutschland betrug 7,3 Milliarden Euro im
Jahr 2024, das mit der gesamten EU nur 27,3 Milliarden Euro. In den vergangenen
25 Jahren wuchs die aufstrebende indonesische Volkswirtschaft im Schnitt um fünf
Prozent pro Jahr.
Pressekontakt:
Iris von Rottenburg
Abteilungsleiterin Kommunikation
Frederike Röseler
Pressesprecherin
Tel: 030/590099520
Mail: presse@bga.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/6123216
OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e
.V.
