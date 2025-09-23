    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUTO1 Group AktievorwärtsNachrichten zu AUTO1 Group
    BERENBERG stuft Auto1 auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Hold" belassen. Die Branche bleibe schwierig, der Autohändler verzeichne aber weiter Marktanteilsgewinne, schrieb Wolfgang Specht nach der Berenberg-Konferenz am Montag. Die Jahresziele seien durch das jüngste Geschäft untermauert./ag/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 28,74EUR auf Tradegate (23. September 2025, 11:13 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Wolfgang Specht
    Analysiertes Unternehmen: Auto1
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 26
    Kursziel alt: 26
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


