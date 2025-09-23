    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElmos Semiconductor AktievorwärtsNachrichten zu Elmos Semiconductor
    BERENBERG stuft ELMOS SEMICONDUCTOR AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Die SAP-Umstellung könnte einige Umsätze vom dritten in das vierte Quartal verschieben, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany nach der Berenberg-Konferenz vom Montag. Grundsätzlich bleibe der Wachstumstrend aber intakt./ag/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 84,60EUR auf Tradegate (23. September 2025, 10:43 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Amelie Dueckelmann-Dublany
    Analysiertes Unternehmen: ELMOS SEMICONDUCTOR AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 102
    Kursziel alt: 102
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



