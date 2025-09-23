Umdenken bei Mercedes: Profitieren Anleger jetzt?

Marken wie BMW und Volkswagen haben in den letzten Jahre ihre Präsenz im Kopaktwagensegment stark ausgebaut und konnten mit attraktiven und oft preislich günstigeren Modellen zuletzt punkten. Die Fahrzeuge von BMW und Volkswagen bieten eine ähnliche Qualität und Technik wie Mercedes-Benz, aber oft zu einem niedrigeren Preis oder mit besseren Ausstattungspaketen, die insbesondere jüngere, preisbewusste Kunden ansprechen. Außerdem setzen die Wettbewerber verstärkt auf innovative Antriebstechnologien und effiziente Modelle, die sowohl umweltfreundlich als auch kostengünstig im Betrieb sind.

Entgegen der bisherigen Strategie, sich aus dem Kompaktwagensegment zurückzuziehen, plant Mercedes-Benz nun doch ein neues Einstiegsmodell. Eigentlich hieß es, die beliebte A-Klasse werde ohne direkten Nachfolger auslaufen, Mercedes wollte sich stärker auf hochpreisige und margenstarke Luxusfahrzeuge konzentrieren. Doch nun die Kehrtwende. Der Premium-Hersteller reagiert damit auf den zunehmenden Druck der Konkurrenz und vollzieht einen Strategiewechsel, der für Anleger von großer Bedeutung sein kann.

BMW arbeitet mit Hochdruck an einem elektrischen 1er, und auch Audi plant mit einem elektrischen A3 oder Q3, die kaufkräftige junge Zielgruppe anzusprechen. Vor der Gefahr, dass Mercedes-Benz Marktanteile verlieren könnte, vor allem in einem Segment, das traditionell von vielen jungen Käufern bevorzugt wird, könnte dies als eine Reaktion auf diesen intensiven Wettbewerb verstanden werden.

Der Vertriebschef Mathias Geisen bestätigte gegenüber der Automobilwoche, dass es unterhalb des kommenden elektrischen CLA ein weiteres Modell geben wird. Geisens Aussage ist dabei unmissverständlich: "Glauben Sie mir: Es wird langfristig ein Einstiegsmodell in der Welt von Mercedes-Benz geben." Als Basis für das neue Modell soll die zukunftsweisende MMA-Architektur dienen. Es wird keine komplette Neuentwicklung erwartet, sondern eher eine preislich attraktiver positionierte Variante eines bestehenden SUV-Konzepts wie des GLA oder GLB. Damit würden die Entwicklungskosten im Rahmen gehalten.

Die noch mit Verbrennungsmotoren laufende, aktuelle A-Klasse wird bis 2028 laufen, doch der Konzern weiß um die enorme Bedeutung des Modells, das als wichtiger "Köder" dienen soll. Hiermit sollen Kunden schon früh an die Marke gebunden werden und langfristig für teurere Modelle begeistert werden. "Viele unserer Kunden binden wir mit der A-Klasse schon früh an unsere Marke", sagt Geisen.

Was für ein Auto genau auf Basis der MMA-Architektur als neues Einstiegs-Modell kommt, bleibt abzuwarten. Als wahrscheinlich gilt laut der Automobilwoche, dass es statt einer neuen Baureihe eine modifizierte und kostengünstige Variante eines bestehenden SUV geben wird.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion