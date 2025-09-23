    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Kosten für Pflegeheim von der Steuer absetzen (FOTO)

    Neustadt a. d. W. (ots) - Pflegebedürftige zahlen nach jüngsten Zahlen im
    Schnitt mehr als 3.000 Euro im Monat für einen Platz im Pflegeheim. Immerhin
    lässt sich ein Teil der Kosten unter bestimmten Voraussetzungen von der Steuer
    absetzen - das gilt für die Betroffenen selbst, aber unter Umständen auch für
    Angehörige, die die Finanzierung übernehmen. Der Lohnsteuerhilfeverein
    Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) erläutert, welche Bedingungen erfüllt
    sein müssen.

    Pflegeheim-Platz kostet mehr als 3.000 Euro im Monat

    Wer auf einen Platz in einem Pflegeheim angewiesen ist, muss dafür Stand Juli
    2025 erstmals monatlich mehr als 3.000 Euro aus der eigenen Tasche aufbringen.
    Im bundesweiten Schnitt liegt der Eigenanteil bei 3.108 Euro - das sind 8,3
    Prozent mehr als im Vorjahr. Das geht aus einer Auswertung des Verbands der
    Ersatzkassen (vdek) hervor, der dafür Vergütungsvereinbarungen der Pflegekassen
    mit Heimen in ganz Deutschland ausgewertet hat.

    Die Zahlen beziehen sich auf das erste Aufenthaltsjahr in einem Pflegeheim, in
    dem die Eigenbeteiligung am höchsten ist. Mit zunehmender Dauer des Aufenthalts
    steigen die Zuschüsse der Pflegekassen von 15 über 30 und 50 auf bis zu 75
    Prozent, wodurch der selbst zu tragende Anteil für Pflegebedürftige geringer
    wird. Laut vdek beinhaltet die Eigenbeteiligung neben den reinen Pflegekosten
    sowie den Kosten für Unterkunft und Verpflegung auch sogenannte
    Investitionskosten und die Ausbildungskosten für Pflegekräfte.

    Kosten für Pflegeheim als außergewöhnliche Belastung

    Trotz der Zuschüsse der Pflegekassen: Selbst bei der höchstmöglichen Entlastung
    von 75 Prozent - diese gilt nur für den sogenannten einrichtungseinheitlichen
    Eigenanteil und nicht für die Investitionskosten sowie die Kosten für Unterkunft
    und Verpflegung - müssen Pflegebedürftige monatlich immer noch durchschnittlich
    1.991 Euro selbst tragen. Eine Erleichterung kann es da sein, einen Teil der
    Kosten von der Steuer abzusetzen. Dafür muss zunächst ein Grad der Behinderung
    oder eine Pflegestufe festgestellt worden sein.

    Ist das der Fall und bezahlt der oder die Pflegebedürftige die Unterbringung im
    Pflegeheim selbst, kann er oder sie einen Teil der Kosten als außergewöhnliche
    Belastung in der Steuererklärung eintragen. Bezahlt hingegen ein
    Familienmitglied das Pflegeheim, kann dieses einen Teil der Kosten als
    Unterhaltsleistungen und darüberhinausgehende Ausgaben auch noch als
    außergewöhnliche Belastung in seiner eigenen Steuererklärung angeben. Allerdings
    müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein, zudem zieht das Finanzamt zunächst
    Erstattungen von Krankenkasse und Versicherungen ab sowie die sogenannte
