Kosten für Pflegeheim von der Steuer absetzen (FOTO)
Neustadt a. d. W. (ots) - Pflegebedürftige zahlen nach jüngsten Zahlen im
Schnitt mehr als 3.000 Euro im Monat für einen Platz im Pflegeheim. Immerhin
lässt sich ein Teil der Kosten unter bestimmten Voraussetzungen von der Steuer
absetzen - das gilt für die Betroffenen selbst, aber unter Umständen auch für
Angehörige, die die Finanzierung übernehmen. Der Lohnsteuerhilfeverein
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) erläutert, welche Bedingungen erfüllt
sein müssen.
Pflegeheim-Platz kostet mehr als 3.000 Euro im Monat
Pflegeheim-Platz kostet mehr als 3.000 Euro im Monat
Wer auf einen Platz in einem Pflegeheim angewiesen ist, muss dafür Stand Juli
2025 erstmals monatlich mehr als 3.000 Euro aus der eigenen Tasche aufbringen.
Im bundesweiten Schnitt liegt der Eigenanteil bei 3.108 Euro - das sind 8,3
Prozent mehr als im Vorjahr. Das geht aus einer Auswertung des Verbands der
Ersatzkassen (vdek) hervor, der dafür Vergütungsvereinbarungen der Pflegekassen
mit Heimen in ganz Deutschland ausgewertet hat.
Die Zahlen beziehen sich auf das erste Aufenthaltsjahr in einem Pflegeheim, in
dem die Eigenbeteiligung am höchsten ist. Mit zunehmender Dauer des Aufenthalts
steigen die Zuschüsse der Pflegekassen von 15 über 30 und 50 auf bis zu 75
Prozent, wodurch der selbst zu tragende Anteil für Pflegebedürftige geringer
wird. Laut vdek beinhaltet die Eigenbeteiligung neben den reinen Pflegekosten
sowie den Kosten für Unterkunft und Verpflegung auch sogenannte
Investitionskosten und die Ausbildungskosten für Pflegekräfte.
Kosten für Pflegeheim als außergewöhnliche Belastung
Trotz der Zuschüsse der Pflegekassen: Selbst bei der höchstmöglichen Entlastung
von 75 Prozent - diese gilt nur für den sogenannten einrichtungseinheitlichen
Eigenanteil und nicht für die Investitionskosten sowie die Kosten für Unterkunft
und Verpflegung - müssen Pflegebedürftige monatlich immer noch durchschnittlich
1.991 Euro selbst tragen. Eine Erleichterung kann es da sein, einen Teil der
Kosten von der Steuer abzusetzen. Dafür muss zunächst ein Grad der Behinderung
oder eine Pflegestufe festgestellt worden sein.
Ist das der Fall und bezahlt der oder die Pflegebedürftige die Unterbringung im
Pflegeheim selbst, kann er oder sie einen Teil der Kosten als außergewöhnliche
Belastung in der Steuererklärung eintragen. Bezahlt hingegen ein
Familienmitglied das Pflegeheim, kann dieses einen Teil der Kosten als
Unterhaltsleistungen und darüberhinausgehende Ausgaben auch noch als
außergewöhnliche Belastung in seiner eigenen Steuererklärung angeben. Allerdings
müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein, zudem zieht das Finanzamt zunächst
Erstattungen von Krankenkasse und Versicherungen ab sowie die sogenannte
