Kosten für Pflegeheim von der Steuer absetzen (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Pflegebedürftige zahlen nach jüngsten Zahlen im

Schnitt mehr als 3.000 Euro im Monat für einen Platz im Pflegeheim. Immerhin

lässt sich ein Teil der Kosten unter bestimmten Voraussetzungen von der Steuer

absetzen - das gilt für die Betroffenen selbst, aber unter Umständen auch für

Angehörige, die die Finanzierung übernehmen. Der Lohnsteuerhilfeverein

Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) erläutert, welche Bedingungen erfüllt

sein müssen.



Pflegeheim-Platz kostet mehr als 3.000 Euro im Monat





Wer auf einen Platz in einem Pflegeheim angewiesen ist, muss dafür Stand Juli2025 erstmals monatlich mehr als 3.000 Euro aus der eigenen Tasche aufbringen.Im bundesweiten Schnitt liegt der Eigenanteil bei 3.108 Euro - das sind 8,3Prozent mehr als im Vorjahr. Das geht aus einer Auswertung des Verbands derErsatzkassen (vdek) hervor, der dafür Vergütungsvereinbarungen der Pflegekassenmit Heimen in ganz Deutschland ausgewertet hat.Die Zahlen beziehen sich auf das erste Aufenthaltsjahr in einem Pflegeheim, indem die Eigenbeteiligung am höchsten ist. Mit zunehmender Dauer des Aufenthaltssteigen die Zuschüsse der Pflegekassen von 15 über 30 und 50 auf bis zu 75Prozent, wodurch der selbst zu tragende Anteil für Pflegebedürftige geringerwird. Laut vdek beinhaltet die Eigenbeteiligung neben den reinen Pflegekostensowie den Kosten für Unterkunft und Verpflegung auch sogenannteInvestitionskosten und die Ausbildungskosten für Pflegekräfte.Kosten für Pflegeheim als außergewöhnliche BelastungTrotz der Zuschüsse der Pflegekassen: Selbst bei der höchstmöglichen Entlastungvon 75 Prozent - diese gilt nur für den sogenannten einrichtungseinheitlichenEigenanteil und nicht für die Investitionskosten sowie die Kosten für Unterkunftund Verpflegung - müssen Pflegebedürftige monatlich immer noch durchschnittlich1.991 Euro selbst tragen. Eine Erleichterung kann es da sein, einen Teil derKosten von der Steuer abzusetzen. Dafür muss zunächst ein Grad der Behinderungoder eine Pflegestufe festgestellt worden sein.Ist das der Fall und bezahlt der oder die Pflegebedürftige die Unterbringung imPflegeheim selbst, kann er oder sie einen Teil der Kosten als außergewöhnlicheBelastung in der Steuererklärung eintragen. Bezahlt hingegen einFamilienmitglied das Pflegeheim, kann dieses einen Teil der Kosten alsUnterhaltsleistungen und darüberhinausgehende Ausgaben auch noch alsaußergewöhnliche Belastung in seiner eigenen Steuererklärung angeben. Allerdingsmüssen mehrere Bedingungen erfüllt sein, zudem zieht das Finanzamt zunächstErstattungen von Krankenkasse und Versicherungen ab sowie die sogenannte