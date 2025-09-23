BERENBERG stuft GFT TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Die Restrukturierung des IT-Dienstleisters liege voll im Plan, schrieb Wolfgang Specht nach der Berenberg-Konferenz am Montag./ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GFT Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,39 % und einem Kurs von 18,02EUR auf Tradegate (23. September 2025, 11:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Wolfgang Specht

Analysiertes Unternehmen: GFT TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

