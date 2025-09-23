BERENBERG stuft GFT TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Die Restrukturierung des IT-Dienstleisters liege voll im Plan, schrieb Wolfgang Specht nach der Berenberg-Konferenz am Montag./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GFT Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,39 % und einem Kurs von 18,02EUR auf Tradegate (23. September 2025, 11:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Wolfgang Specht
Analysiertes Unternehmen: GFT TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 24
Kursziel alt: 24
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
