    BERENBERG stuft GFT TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Die Restrukturierung des IT-Dienstleisters liege voll im Plan, schrieb Wolfgang Specht nach der Berenberg-Konferenz am Montag./ag/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Die GFT Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,39 % und einem Kurs von 18,02EUR auf Tradegate (23. September 2025, 11:06 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Wolfgang Specht
    Analysiertes Unternehmen: GFT TECHNOLOGIES AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 24
    Kursziel alt: 24
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



