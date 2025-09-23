UBS stuft TUI auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Neutral" belassen. Nach der jüngsten Warnung von Jet2 seien die aktuellen Signale des Tourismuskonzerns eher beruhigend, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstag. Das Sommergeschäft habe nicht mehr geschwächelt und die Wintersaison beginne leicht positiv./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 07:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,00 % und einem Kurs von 8,164EUR auf Tradegate (23. September 2025, 11:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: TUI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 9

Kursziel alt: 9

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



