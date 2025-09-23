Unternehmensstimmung gibt unerwartet deutlich nach

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat im September unerwartet deutlich nachgegeben. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 2,5 Punkte auf 51,0 Punkte, wie S&P am Dienstag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Rückgang auf 53 Punkte erwartet.

Der Indikator signalisiert immer noch einen leichten Zuwachs der wirtschaftlichen Aktivität, da er über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten liegt.