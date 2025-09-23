    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Großbritannien

    Unternehmensstimmung gibt unerwartet deutlich nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Stimmung in UK-Unternehmen fällt unerwartet stark.
    • PMI sinkt um 2,5 Punkte auf 51,0, unter Erwartungen.
    • Dienstleistungssektor besonders betroffen, Wachstum schwach.

    LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat im September unerwartet deutlich nachgegeben. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 2,5 Punkte auf 51,0 Punkte, wie S&P am Dienstag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Rückgang auf 53 Punkte erwartet.

    Der Indikator signalisiert immer noch einen leichten Zuwachs der wirtschaftlichen Aktivität, da er über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten liegt.

    Besonders deutlich sank der Indikator für den Dienstleistungssektor. Er fiel um 2,3 Punkte auf 51,9 Punkte. In der Industrie fiel er um 0,8 Punkte auf 46,2 Punkte.

    "Die Umfrage des britischen Einkaufsmanagersindex brachte eine ganze Reihe besorgniserregender Nachrichten mit sich, darunter ein nachlassendes Wachstum, ein Einbruch des Außenhandels und eine Verschlechterung der Geschäftslage", kommentierte Chris Williams, Chefvolkswirt bei S&P Global Market Intelligence. Positiv sei nur, dass der Preisdruck nachgelassen habe./jsl/jkr/jha/






