Die Billionen-Lüge: KI-Unternehmen laufen auf ein Finanz-Desaster zu!

"Wenn die aktuellen Skalierungsgesetze gelten, wird Künstliche Intelligenz die globalen Lieferketten zunehmend belasten", erklärte David Crawford, Chairman der globalen Technologiesparte von Bain.

Der massive Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz stößt auf eine zentrale Hürde: fehlende Einnahmen. Laut einer neuen Studie von Bain & Company müssen Anbieter wie OpenAI, Google oder DeepSeek bis 2030 jährlich rund 2 Billionen US-Dollar erwirtschaften, um die steigenden Kosten für Rechenleistung und Infrastruktur zu decken. Die Berater erwarten jedoch, dass die Branche rund 800 Milliarden US-Dollar hinter diesem Ziel zurückbleibt.

Nachfrage steigt schneller als Umsätze

Dienste wie ChatGPT oder Gemini treiben den weltweiten Bedarf an Rechenleistung und Energie in die Höhe. Gleichzeitig gelingt es den Unternehmen bislang nicht, ihre Produkte in gleichem Tempo zu monetarisieren. OpenAI etwa schreibt nach Bloomberg-Angaben jährlich Verluste in Milliardenhöhe und setzt auf Wachstum vor Profitabilität. Erst ab 2029 erwartet das Unternehmen positive Cashflows.

Auch andere Branchenriesen wie Microsoft, Amazon und Meta erhöhen ihre Investitionen. Laut Bloomberg Intelligence dürften ihre jährlichen Ausgaben für Künstliche Intelligenz bis Anfang des nächsten Jahrzehnts die Marke von 500 Milliarden US-Dollar überschreiten.

Die Risiken: Energie und Lieferketten

Bain prognostiziert, dass der zusätzliche weltweite Bedarf an Rechenleistung bis 2030 auf 200 Gigawatt klettern könnte, die Hälfte davon in den Vereinigten Staaten. Technologische Fortschritte könnten die Last mildern, doch Engpässe in Lieferketten oder unzureichende Energieversorgung bedrohen die Pläne.

Investitionen in neue Felder

Neben Rechenkapazitäten fließen Mittel verstärkt in die Produktentwicklung. Unternehmen investieren nach Bain-Schätzungen in den kommenden drei bis fünf Jahren bis zu 10 Prozent ihrer Technologiebudgets in Kernfähigkeiten wie autonome Agenten, die komplexe Aufgaben weitgehend selbstständig erledigen.

Auch angrenzende Technologien gewinnen an Bedeutung. Quantum Computing könnte laut Bain in den kommenden zehn Jahren bis zu 250 Milliarden US-Dollar an Marktwert erschließen, vor allem in Finanzwesen, Pharmazie, Logistik und Materialwissenschaft. Dabei rechnen die Analysten nicht mit einem plötzlichen Durchbruch, sondern mit einer schrittweisen Einführung in Nischenbereichen.

Frühphase bei Robotik

Humanoide Roboter ziehen zwar Kapital an, sind aber weiterhin stark von menschlicher Aufsicht abhängig. Bain zufolge entscheidet die Reife der Ökosysteme über den Erfolg. Firmen, die früh mit Pilotprojekten starten, könnten hier langfristig die Führung übernehmen.

Die KI-Branche steht vor einem Spannungsfeld: Während Nachfrage und Investitionen rasant wachsen, klafft eine gewaltige Lücke zwischen Umsatzpotenzial und Finanzierungserfordernissen. Ob Künstliche Intelligenz ihren Erwartungen gerecht wird, hängt damit nicht nur von technologischen Fortschritten, sondern auch von handfesten Geschäftsmodellen ab.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion