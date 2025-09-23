    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    OECD-Bericht

    Deutschlands Wirtschaftswachstum bleibt schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • OECD senkt Wachstumserwartung für Deutschland auf 0,3%.
    • Globale Wirtschaft zeigt sich widerstandsfähiger als erwartet.
    • Risiken durch Handelskonflikte und Inflation bleiben bestehen.

    PARIS (dpa-AFX) - Das Wirtschaftswachstum in Deutschland bleibt laut einer Prognose der Industriestaatenorganisation OECD schwach. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) senkte ihre Erwartung auf 0,3 Prozent - 0,1 Prozentpunkte weniger, als sie in ihrem vorherigen Wirtschaftsausblick im Juni angegeben hatten. Deutschland bildet damit im Vergleich zu anderen OECD-Nationen weiterhin die Nachhut. Erst im nächsten Jahr soll sich die Situation hierzulande bessern und die Konjunktur um 1,1 Prozent zulegen.

    Die Weltwirtschaft war nach Einschätzung der OECD in der ersten Hälfte dieses Jahres dagegen "widerstandsfähiger als erwartet", insbesondere in Schwellenländern. Das angenommene globale Plus von 3,2 Prozent für 2025 ist um 0,3 Prozentpunkte höher als in der vergangenen Prognose. Im kommenden Jahr soll das Wachstum nach wie vor bei 2,9 Prozent liegen.

    Zollerhöhungen "noch nicht vollständig spürbar"

    Die OECD warnte, dass die vollen Auswirkungen der Zollerhöhungen, die US-Präsident Donald Trump in diesem Jahr initiierte, noch nicht vollständig spürbar seien. Seit Mai seien die US-Zollsätze gegenüber fast allen Ländern gestiegen.

    In einigen Ländern sahen die OECD-Fachleute eine Abschwächung auf dem Arbeitsmarkt, mit steigenden Arbeitslosenquoten und weniger offenen Stellen im Verhältnis zur Zahl der Arbeitslosen - so auch in Deutschland. Das deute auf eine nachlassende Arbeitskräftenachfrage hin, so der Bericht. Deutschland gehört dem Bericht zufolge außerdem zu den Ländern mit einem Rückgang der Industrieproduktion, zusammen mit etwa Südkorea und Brasilien.

    Prognose mit Vorsicht zu genießen

    Der Konjunkturbericht steht unter dem Vorbehalt erheblicher Risiken: Die Gefahr von Handelskonflikten etwa sei nicht gebannt, der Inflationsdruck könnte wieder steigen. Schwankende Bewertungen von Krypto-Anlagen stellen der Prognose zufolge ein Risiko für die Finanzstabilität dar. Auf der anderen Seite könnten der Abbau von Handelsbeschränkungen oder der Einfluss von KI-Technologien die Wachstumsaussichten verbessern, so die Einschätzung der OECD./vni/DP/jkr






    dpa-AFX
