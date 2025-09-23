Codema setzt mit RP2100 den globalen Maßstab für Blockchain-Zertifizierung

    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBlei RohstoffvorwärtsNachrichten zu Blei
    Manno/Zürich (ots) - Codema präsentiert am 23.-24. September auf dem CV Summit
    2025 in Zürich das offene Zertifizierungsprotokoll RP2100. Erstmals steht damit
    ein transparenter, nachprüfbarer Benchmark für die Zertifizierung von
    Blockchain-Infrastrukturen zur Verfügung, mit dem unabhängige
    Zertifizierungsstellen Netzwerke anhand klar definierter Anforderungen bewerten
    können.

    Als erstes seiner Art adressiert RP2100 nicht-finanzielle Risiken in digitalen,
    blockchainbasierten Systemen und bietet Aufsichtsbehörden, Investoren und
    Protokollen eine belastbare Vertrauensgrundlage.

    "Vertrauen in Blockchain-Infrastruktur entsteht durch prüfbare Evidenz", sagt
    Andrea Sacchi, Gründer von Codema Global Rating. "Genau das liefert RP2100:
    einen offenen, transparenten und vergleichbaren Rahmen, der Resilienz,
    Governance und Sicherheit von Blockchains messbar macht."

    Während klassische Normen oft Jahre oder gar Jahrzehnte benötigen, verkürzt
    Codema den Zyklus auf Monate - durch offene, konsensbasierte Protokolle und
    unabhängige Zertifizierung.

    RP2100 ist auf Anschlussfähigkeit ausgelegt: Das Protokoll orientiert sich an
    Grundsätzen der EU und der WTO und lässt sich in ISO/IEC-Workstreams überführen.
    Definierte Akzeptanzschwellen, reproduzierbare Test-Harnische und
    Third-Party-Audits erzeugen übertragbare Trust Artifacts - und stärken die
    technische Vertrauensschicht, während Krypto in den Mainstream rückt und sich
    mit neuen Finanzrahmen verzahnt.

    Codema ist eine private Standardisierungsorganisation mit einem proprietären
    Rating-System-Modell, das bereits in 14 technischen Bereichen eingesetzt wird -
    von IT & New Technologies über Sustainability bis Pharma. Mit RP2100 baut Codema
    auf dieser Erfahrung auf und etabliert den ersten globalen
    Zertifizierungsstandard, der speziell auf Blockchain-Infrastruktur zugeschnitten
    ist.

    RP2100 auf einen Blick

    - Öffentliches Protokoll mit klaren Kontrollfamilien, dokumentierten
    Bewertungsmethoden und transparenter Versionierung.
    - Klare Rollenteilung: Codema definiert den Standard; unabhängige
    Zertifizierungsstellen auditieren und zertifizieren; Regulierer setzen den
    gesetzlichen Rahmen.
    - Fokus auf nicht-finanzielle Risiken: operative Resilienz, Governance, sichere
    Prozesse - jenseits des Geltungsbereichs von MiCA und DORA.
    - Technologie-agnostisch, an internationale Normen anschlussfähig und
    interoperabel mit nationalen Akkreditierungssystemen.
    - Entwicklung gemäß den WTO-TBT-Prinzipien; Notifizierung nach EU-Verordnung
    1025/2012 vorgesehen.

    Session auf dem CV Summit

    Codema lädt auf dem CV Summit, der führenden Schweizer Business-Konferenz für
    Blockchain, KI und Digital Assets, am 23. September 2025 um 17:45 CEST in Zürich
    zu einer offenen Diskussion ein: "Beyond audit: Bringing Trust to a Zero-Trust
    Environment - Modern Certification of Blockchain Systems". Moderiert wird die
    Session von Leonard Schellberg, Chefredakteur von BeInCrypto Deutschland und
    Experte für Blockchain, Kryptowährungen und Web3, mit Schwerpunkt auf Markt-,
    Innovations- und Regulierungsthemen. Andrea Sacchi, Gründer von Codema Global
    Rating - einer privaten Standardisierungs- und Rating-Organisation mit Fokus auf
    Infrastruktursicherheit, Zertifizierung und technische Begutachtung - diskutiert
    gemeinsam mit Vincent Sabot, CEO der CertX AG (Schweizer Zertifizierungsstelle
    und Teil der SGS-Gruppe für Inspektion, Training und Zertifizierung in
    Functional Safety, Cybersecurity und KI in kritischen Industrien), sowie
    Benedikt Faupel, Lead Public Affairs bei Bitpanda, der die Interessen des
    Fintechs in Deutschland und der EU vertritt und für seine Arbeit an der
    Schnittstelle zwischen Krypto und traditioneller Finanzwelt bekannt ist.

    Über Codema Global Rating

    Codema Global Rating Sagl mit Sitz in Manno (CH) entwickelt technische
    Spezifikationen, Standards und Protokolle, die als Grundlage für Bewertungen,
    Inspektionen, Zertifizierungen und Tests in verschiedenen Branchen dienen - von
    der Pharmaindustrie bis zur digitalen Infrastruktur. Der Aufgabenbereich umfasst
    Qualitäts-, Sicherheits- und Leistungssicherungs-Verfahren sowie Rating-Systeme
    und Metriken zur Konformitätsbewertung. Codema koordiniert offene
    Expertengruppen, um Transparenz und Konsens sicherzustellen. Mit RP2100 stellt
    Codema ein offenes Referenzprotokoll für Blockchain-Infrastruktur bereit, das
    Zertifizierungsstellen dabei unterstützt, nicht-finanzielle Risiken zu
    adressieren - und Regulierern, Investoren und Protokollen einen verlässlichen
    Vertrauensmaßstab bietet.

    Pressekontakt:

    PIABO Communications
    mailto:codema@piabo.net

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181012/6123243
    OTS: Codema Global Ratings


