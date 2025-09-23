Unternehmen der Schwarz Gruppe intensivieren Partnerschaft mit dem FC Bayern (FOTO)

    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsPlatin RohstoffvorwärtsNachrichten zu Platin
    Neckarsulm (ots) -

    - Lidl erweitert sein Engagement um weitere Eigenmarken.
    - Vom Rasen auf den Court: Schwarz Digits und PreZero weiten die Kooperation von
    Fußball auf Basketball aus.
    - Schwarz Digits stärkt damit weiter die Sicherheit und digitale Souveränität
    des gesamten Vereins mit Cybersicherheits- und Cloud-Lösungen.
    - PreZero fördert Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung.

    Die Unternehmen der Schwarz Gruppe erweitern ihr Engagement mit dem FC Bayern.
    Lidl baut die bestehende Fußball-Partnerschaft mit dem FC Bayern zukünftig durch
    weitere Eigenmarken aus. PreZero und Schwarz Digits erweitern ihre Kooperation
    und werden neue Platin Partner des amtierenden Basketball-Bundesliga-Meisters FC
    Bayern Basketball. Die Ergänzung der bereits seit über zwei Jahren bestehenden
    Partnerschaft mit dem FC Bayern München unterstreicht die erfolgreiche
    Zusammenarbeit mit dem amtierenden deutschen Meister im Basketball und Fußball.

    Neue Startaufstellung für bewusste Ernährung: Lidl intensiviert
    Eigenmarken-Engagement im Fußball

    Lidl erweitert seine Partnerschaft mit dem FC Bayern München und rückt neben
    Saskia Mineralwasser künftig weitere Eigenmarken in den Fokus. Der
    Frische-Discounter stellt mit seinem vielfältigen Eigenmarkenportfolio und
    Produkten in höchster Qualität sicher, dass eine bewusste Ernährung zu günstigen
    Preisen für alle zugänglich ist. Stellvertretend dafür steht die Eigenmarke
    Alesto, die zukünftig gesunde Vielfalt und genussvolle Momente in den Alltag der
    FC Bayern-Fußballfamilie bringt. Die Ausweitung der Partnerschaft ist der
    nächste Schritt, um gemeinsam einen gesunden Lebensstil in der Gesellschaft zu
    fördern.

    Volle Kontrolle am und im Netz: Digitale Souveränität und Sicherheit

    Schwarz Digits baut die erfolgreiche Partnerschaft mit dem FC Bayern im Bereich
    Cybersicherheits- und Cloud-Lösungen aus und wird offizieller Platin Partner des
    FC Bayern Basketball. Damit sorgt Schwarz Digits dafür, dass der FC Bayern
    weiter mit der souveränen Cloud von STACKIT und der Cybersicherheit von XM Cyber
    digital souverän aufgestellt ist. Die leistungsstarken Cybersicherheitslösungen
    von XM Cyber erkennen und priorisieren rund um die Uhr Schwachstellen und
    verknüpfen sie zu möglichen Angriffspfaden. Dadurch kann die Verteidigung ihre
    Kräfte auf die Schwachstellen konzentrieren, die wirklich kritisch sind und der
    FC Bayern kann seine digitale Infrastruktur weiterhin präventiv vor
    Cyberangriffen schützen. Um jederzeit die Kontrolle über die eigenen Daten zu
    behalten, nutzt der Verein die datensouveräne Cloud STACKIT: Alle
    STACKIT-Rechenzentren befinden sich in Deutschland und Österreich und
