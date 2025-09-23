Unternehmen der Schwarz Gruppe intensivieren Partnerschaft mit dem FC Bayern (FOTO)
Neckarsulm (ots) -
- Lidl erweitert sein Engagement um weitere Eigenmarken.
- Vom Rasen auf den Court: Schwarz Digits und PreZero weiten die Kooperation von
Fußball auf Basketball aus.
- Schwarz Digits stärkt damit weiter die Sicherheit und digitale Souveränität
des gesamten Vereins mit Cybersicherheits- und Cloud-Lösungen.
- PreZero fördert Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung.
Die Unternehmen der Schwarz Gruppe erweitern ihr Engagement mit dem FC Bayern.
Lidl baut die bestehende Fußball-Partnerschaft mit dem FC Bayern zukünftig durch
weitere Eigenmarken aus. PreZero und Schwarz Digits erweitern ihre Kooperation
und werden neue Platin Partner des amtierenden Basketball-Bundesliga-Meisters FC
Bayern Basketball. Die Ergänzung der bereits seit über zwei Jahren bestehenden
Partnerschaft mit dem FC Bayern München unterstreicht die erfolgreiche
Zusammenarbeit mit dem amtierenden deutschen Meister im Basketball und Fußball.
Neue Startaufstellung für bewusste Ernährung: Lidl intensiviert
Eigenmarken-Engagement im Fußball
Lidl erweitert seine Partnerschaft mit dem FC Bayern München und rückt neben
Saskia Mineralwasser künftig weitere Eigenmarken in den Fokus. Der
Frische-Discounter stellt mit seinem vielfältigen Eigenmarkenportfolio und
Produkten in höchster Qualität sicher, dass eine bewusste Ernährung zu günstigen
Preisen für alle zugänglich ist. Stellvertretend dafür steht die Eigenmarke
Alesto, die zukünftig gesunde Vielfalt und genussvolle Momente in den Alltag der
FC Bayern-Fußballfamilie bringt. Die Ausweitung der Partnerschaft ist der
nächste Schritt, um gemeinsam einen gesunden Lebensstil in der Gesellschaft zu
fördern.
Volle Kontrolle am und im Netz: Digitale Souveränität und Sicherheit
Schwarz Digits baut die erfolgreiche Partnerschaft mit dem FC Bayern im Bereich
Cybersicherheits- und Cloud-Lösungen aus und wird offizieller Platin Partner des
FC Bayern Basketball. Damit sorgt Schwarz Digits dafür, dass der FC Bayern
weiter mit der souveränen Cloud von STACKIT und der Cybersicherheit von XM Cyber
digital souverän aufgestellt ist. Die leistungsstarken Cybersicherheitslösungen
von XM Cyber erkennen und priorisieren rund um die Uhr Schwachstellen und
verknüpfen sie zu möglichen Angriffspfaden. Dadurch kann die Verteidigung ihre
Kräfte auf die Schwachstellen konzentrieren, die wirklich kritisch sind und der
FC Bayern kann seine digitale Infrastruktur weiterhin präventiv vor
Cyberangriffen schützen. Um jederzeit die Kontrolle über die eigenen Daten zu
behalten, nutzt der Verein die datensouveräne Cloud STACKIT: Alle
STACKIT-Rechenzentren befinden sich in Deutschland und Österreich und
