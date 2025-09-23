Vertrauen in KI hoch aber Vertrauen in Recruiter:innen höher

Wien (ots) - Künstliche Intelligenz schreibt bessere Bewerbungen als Menschen -

davon sind 57 Prozent der Jobsuchenden überzeugt. Doch während KI längst ihren

Platz im Bewerbungsprozess gefunden hat, zeigt die aktuelle Online-Umfrage der

mobilen Job und Candidate Plattform hokify unter 1.600 Teilnehmenden ein

überraschendes Bild: Das Vertrauen in Recruiter:innen ist noch stärker. 68

Prozent glauben, dass Personalverantwortliche KI-generierte Bewerbungen sofort

erkennen.



KI vs. Mensch im Bewerbungsprozess





Die Ergebnisse machen ein ambivalentes Verhältnis deutlich: Einerseits würden 43

Prozent der Befragten KI aktiv einsetzen, um ihre Bewerbung zu verbessern - im

Vertrauen darauf, dass die Technologie Texte optimiert. Andererseits befürchten

knapp zwei Drittel, dass genau diese Bewerbungen von Recruiter:innen leicht zu

entlarven sind. Zum Vergleich: 2023 waren nur 53 Prozent dieser Meinung. Das

Vertrauen in die KI-Skills der Personaler:innen wächst also rasant.



Bemerkenswert: 38 Prozent nutzen KI trotz der Überzeugung, dass Recruiter:innen

dies durchschauen. "Was im ersten Moment wie ein Widerspruch klingt, ist

eigentlich logisch: KI wird meist unterstützend eingesetzt", erklärt Jutta

Perfahl-Strilka, CEO von hokify. "Die aktuelle Studie zur Nutzung von ChatGPT

zeigt, dass Schreiben und persönliche Kommunikation zu den zweithäufigsten

Einsatzbereichen nach praktischen Anleitungen zählen - vor allem zum Lektorieren

und Verbessern. Genau das passiert auch im Bewerbungsprozess: KI baut das Gerüst

oder verbessert, doch Menschen verleihen Individualität."



KI-Motor Motivationsschreiben?



Besonders stark spürbar ist der Wandel beim klassischen Motivationsschreiben.

Nur noch 46 Prozent der Befragten halten es 2025 für notwendig - ein erneuter

Rückgang gegenüber 2023 (49 Prozent). "Unternehmen, die heute noch auf

seitenlange Motivationsschreiben setzen, laufen Gefahr, seitenlange

KI-generierte Motivationsschreiben zu bekommen - und dann stellt sich die Frage,

welchen Zweck das noch erfüllt.", so Perfahl-Strilka.



Die Lösung liegt auf der Hand: weg von starren Bewerbungsritualen, hin zu mehr

Einfachheit und mehr Persönlichkeit während des Prozesses. Kurze Chats,

Videobewerbungen oder praxisnahe Aufgabenstellungen können Motivation und

individuelle Stärken besser sichtbar machen. Entscheidend ist,

Bewerbungsbarrieren konsequent abzubauen und den Prozess so mobil, einfach und

transparent wie möglich zu gestalten - damit echte Talente nicht an veralteten

Formalitäten scheitern.



