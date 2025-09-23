BERENBERG stuft Jungheinrich AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Der Trend in der Branche bleibe zunächst robust, schrieb Lasse Stueben nach der Berenberg-Konferenz vom Montag. Signale für eine nennenswerte Nachfragebelebung gebe es allerdings nicht./ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 30,60EUR auf Tradegate (23. September 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.