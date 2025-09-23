    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJungheinrich AktievorwärtsNachrichten zu Jungheinrich
    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft Jungheinrich AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Der Trend in der Branche bleibe zunächst robust, schrieb Lasse Stueben nach der Berenberg-Konferenz vom Montag. Signale für eine nennenswerte Nachfragebelebung gebe es allerdings nicht./ag/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 30,60EUR auf Tradegate (23. September 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Lasse Stueben
    Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 46
    Kursziel alt: 46
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft Jungheinrich AG auf 'Buy' Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Der Trend in der Branche bleibe zunächst robust, schrieb Lasse Stueben nach der Berenberg-Konferenz vom Montag. Signale für eine …