Tesla: Wachstumschancen dank KI – Piper Sandler erhöht Kursziel deutlich

Laut Analyst Alexander Potter stellen die vertikal integrierten chinesischen Hersteller zwar eine ernsthafte Bedrohung für Tesla dar, jedoch hinken diese Unternehmen in puncto praktischer KI-Technologie hinterher. Tesla sei für sie eher ein Vorbild. Diese technologische Führung ermöglicht es Tesla, sein Elektroauto-Geschäft zu dominieren und neue Einnahmequellen in den Bereichen Roboter-Taxis und humanoide Roboter zu erschließen. Besonders das Robo-Taxi-Geschäft, das bereits in Kalifornien und Texas expandiert, könnte in den kommenden Jahren stark wachsen.

Tesla bleibe trotz wachsender E-Auto-Konkurrenz aus China auf Wachstumskurs – vor allem dank seiner führenden Technologie im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Zu diesem Schluss kommt die US-Investmentbank Piper Sandler, die die Aktie des Unternehmens weiterhin mit "Overweight" bewertet. Das Kursziel wurde von 400 auf 500 US-Dollar angehoben, was einem Potenzial von rund 15 Prozent entspricht, gemessen am Nasdaq-Schlusskurs von Montag.

Potter erwartet, dass Investoren in den nächsten 12 Monaten den Fokus verstärkt auf die Größe der Flotte von Tesla mit "Full-Self-Driving"-Technologie (FSD) legen werden statt auf die Zahl der neuen Fahrzeuge, die jedes Quartal ausgeliefert werden. Das könnte den Wert von Tesla deutlich steigern.

Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Möglichkeit, bereits ausgelieferte Tesla-Fahrzeuge zu monetarisieren. Auch ohne neue Verkäufe könnten die weltweit Millionen von Tesla-Fahrzeugen weiterhin Einnahmen generieren, beispielsweise durch Wartung sowie das Laden über das Supercharger-Ladenetzwerk.

Trotz der positiven Einschätzung von Piper Sandler bleibt die Wall Street bei Tesla gespalten. 24 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie, 19 stufen sie mit "Halten" ein und 11 Analysten bewerten sie mit "Verkaufen".

Obwohl die Aktie im April dieses Jahres unter Druck geriet, ist sie im laufenden Jahr bereits um rund 14 Prozent gestiegen und verzeichnete zuletzt vorbörslich einen Anstieg von einem Prozent.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



