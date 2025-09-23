    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKRONES AktievorwärtsNachrichten zu KRONES
    BERENBERG stuft KRONES AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Ein vielversprechender Wachstumskurs in den kommenden Jahren sei bei dem Anlagenbauer gut absehbar, schrieb Benjamin Thielmann nach der Berenberg-Konferenz vom Montag./ag/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 122,8EUR auf Tradegate (23. September 2025, 11:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Benjamin Thielmann
    Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 150
    Kursziel alt: 150
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


