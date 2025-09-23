BERENBERG stuft KRONES AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Ein vielversprechender Wachstumskurs in den kommenden Jahren sei bei dem Anlagenbauer gut absehbar, schrieb Benjamin Thielmann nach der Berenberg-Konferenz vom Montag./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 122,8EUR auf Tradegate (23. September 2025, 11:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Benjamin Thielmann
Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 150
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
