BERENBERG stuft Scout24 auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 128 Euro auf "Buy" belassen. Der positive Trend beim Durchschnittsumsatz je Kunde (ARPU) dürfte anhalten, schrieb Gerhard Orgonas nach einer Berenberg-Konferenz vom Montag. In Deutschland gewinne das Immobilienportal zudem Marktanteile./ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 104,4EUR auf Tradegate (23. September 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gerhard Orgonas

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 128

Kursziel alt: 128

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

