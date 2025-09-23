    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft Scout24 auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 128 Euro auf "Buy" belassen. Der positive Trend beim Durchschnittsumsatz je Kunde (ARPU) dürfte anhalten, schrieb Gerhard Orgonas nach einer Berenberg-Konferenz vom Montag. In Deutschland gewinne das Immobilienportal zudem Marktanteile./ag/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 104,4EUR auf Tradegate (23. September 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Gerhard Orgonas
    Analysiertes Unternehmen: Scout24
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 128
    Kursziel alt: 128
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft Scout24 auf 'Buy' Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 128 Euro auf "Buy" belassen. Der positive Trend beim Durchschnittsumsatz je Kunde (ARPU) dürfte anhalten, schrieb Gerhard Orgonas nach einer Berenberg-Konferenz vom …