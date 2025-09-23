BERENBERG stuft Scout24 auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 128 Euro auf "Buy" belassen. Der positive Trend beim Durchschnittsumsatz je Kunde (ARPU) dürfte anhalten, schrieb Gerhard Orgonas nach einer Berenberg-Konferenz vom Montag. In Deutschland gewinne das Immobilienportal zudem Marktanteile./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 104,4EUR auf Tradegate (23. September 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Gerhard Orgonas
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 128
Kursziel alt: 128
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
