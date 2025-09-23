Barrick: "Bahnbrechend" – Anleger jagen die Nevada-Story

Mehrere Institute zogen daraufhin ihre Ziele an. CIBC hob das Kursziel von 22 auf 30 US-Dollar an und bestätigte Outperform. TD Cowen sprach von einem "bahnbrechend" starken Projekt, sieht Bewertungs-Aufholpotenzial und erhöhte auf 38 US-Dollar mit der Empfehlung Kaufen. Stifel taxiert den Fourmile-Wert auf mehr als 10 Milliarden US-Dollar, BMO Capital auf 9,2 Milliarden US-Dollar.

Mark Bristow, Präsident und Vorstandschef, skizzierte eine Minenlaufzeit von mehr als 25 Jahren und eine jährliche Produktion von 600.000 bis 750.000 Unzen Gold; das Projektkapital veranschlagt Barrick mit 1,5 bis 1,7 Milliarden US-Dollar. Analysten priesen Fourmile als "eine der größten Goldfunde des Jahrhunderts".

RBC Capital Markets verwies nach einem Vor-Ort-Besuch im Nevada-Gold-Mines-Komplex auf ein "beeindruckendes" Update, hob das Kursziel von 34 auf 38 US-Dollar an und beließ die Einstufung bei Outperform. RBC erwartet bei Fourmile eine erste Goldförderung ab 2029 und den Regelbetrieb ab 2034; die eingearbeiteten Annahmen heben den Nettoinventarwert zu aktuellen Preisen um rund 8 Prozent. Aus Sicht der Bank kann das Projekt helfen, die Bewertungslücke der Aktie weiter zu schließen.

Zusätzlichen Rückenwind liefert das Umfeld: Der Goldpreis erreichte am Montag ein Rekordhoch, was Explorationsmeldungen zusätzlich befeuerte. Operativ lag Barrick im zweiten Quartal beim bereinigten Gewinn je Aktie mit 0,47 US-Dollar leicht über der Markterwartung von 0,46 US-Dollar; der freie Cashflow belief sich auf 395 Millionen US-Dollar und lag im Rahmen der Prognosen.

Strategisch strafft der Konzern sein Portfolio: Die kanadische Hemlo-Mine wird für bis zu 1,09 Milliarden US-Dollar an Carcetti Capital verkauft, zugleich treibt Barrick weitere Gold- und Kupferchancen voran. Auch andere Häuser wurden bullisher: Scotiabank erhöhte das Kursziel auf 26 US-Dollar, Jefferies auf 30 US-Dollar mit der Empfehlung Kaufen.

Unterm Strich treiben die Kombination aus starkem Nevada-Narrativ, gehäuften Anhebungen der Kursziele und Rekord-Goldpreis die Papiere. Entscheidend für die nächste Etappe sind die Detailplanung von Fourmile, der Zeitplan bis zur Produktion und eine konsequente Kapitaldisziplin.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





