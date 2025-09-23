BERENBERG stuft QIAGEN NV auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Der Diagnostikspezialist liege mit seinen Innovationen im Bereich Sample Technologies im Plan, schrieb Harry Gillis nach einer Berenberg-Konferenz vom Montag./ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 38,84EUR auf Tradegate (23. September 2025, 11:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Harry Gillis

Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



