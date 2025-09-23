thyssenkrupp nucera Aktie klettert deutlich - 23.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die thyssenkrupp nucera Aktie. Mit einer Performance von +6,45 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

thyssenkrupp nucera ist ein führender Anbieter von Elektrolyse-Technologien zur Wasserstoffproduktion, positioniert im aufstrebenden Markt für grüne Energie. Mit starken Wurzeln im thyssenkrupp-Konzern und einem Fokus auf nachhaltige Lösungen, hebt sich das Unternehmen durch technologische Expertise und strategische Partnerschaften von der Konkurrenz ab.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von thyssenkrupp nucera einen Gewinn von +5,69 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die thyssenkrupp nucera Aktie damit um +3,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,84 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei thyssenkrupp nucera auf -5,49 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,65 % geändert.

thyssenkrupp nucera Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,28 % 1 Monat +8,84 % 3 Monate +5,69 % 1 Jahr +14,79 %

Informationen zur thyssenkrupp nucera Aktie

Es gibt 126 Mio. thyssenkrupp nucera Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,35 Mrd.EUR wert.

EQS Voting Rights Announcement: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution …

thyssenkrupp nucera Aktie jetzt kaufen?

Ob die thyssenkrupp nucera Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur thyssenkrupp nucera Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.