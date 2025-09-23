Norma Group - Wasser-Sparte für 1 Mrd. USD verkauft, aber die Aktie fällt

Jetzt ging es doch recht schnell. Der Spezialist für Verbindungselement verkauft seine Wasser-Sparte, so eine Meldung von heute, für rund eine Milliarde Dollar - umgerechnet 850,0 Millionen Euro - an das US-Unternehmen Advanced Drainage Systems. Die Börse reagiert (zunächst) mit einem Minus von 7,5 Prozent, womit die Marktkapitalisierung aktuell 525,7 Millionen Euro beträgt. Weiterlesen