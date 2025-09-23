    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group

    Norma Group - Wasser-Sparte für 1 Mrd. USD verkauft, aber die Aktie fällt

    Norma verkauft seine Wasser-Sparte und nimmt dadurch rund 630 Millionen Euro ein. Was das für die Aktie bedeutet.

    Jetzt ging es doch recht schnell. Der Spezialist für Verbindungselement verkauft seine Wasser-Sparte, so eine Meldung von heute, für rund eine Milliarde Dollar - umgerechnet 850,0 Millionen Euro - an das US-Unternehmen Advanced Drainage Systems. Die Börse reagiert (zunächst) mit einem Minus von 7,5 Prozent, womit die Marktkapitalisierung aktuell 525,7 Millionen Euro beträgt. Weiterlesen

    Gründer und Herausgeber Thomas Schumm war bereits als Chefredakteur beim Optionsschein Report, als leitender Redakteur bei Börse Online sowie als Chefredakteur bei boerse-online.de tätig. Zeitweise schrieb er die Kolumne Cash Test Dummy auf Stern.de und war freier Mitarbeiter bei Forbes. Er ist seit 30 Jahren aktiv an der Börse tätig und hat den Praxisratgeber Hedge Funds (Wirtschaftsbuch des Jahres 2004)* geschrieben sowie den Roman Life Reloaded* *Werbelink
    Verfasst von Thomas Schumm
