    Leicht erholt - Orsted legen deutlich zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Aktienmärkte erholen sich, Gewinne begrenzt.
    • EuroStoxx 50 steigt um 0,72 Prozent auf 5.481,07.
    • Autowerte und Tech-Aktien profitieren von US-Nachrichten.
    Aktien Europa - Leicht erholt - Orsted legen deutlich zu
    Foto: Greg Montani - Pexels

    AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Dienstag von den Vortagesverlusten erholt. Dabei blieben die Gewinne allerdings überschaubar. Damit setzte sich das träge Geschäft fort.

    Der EuroStoxx 50 gewann am späten Vormittag 0,72 Prozent auf 5.481,07 Punkte. Außerhalb des Euroraums tendierte der Schweizer SMI nahezu unverändert. Der britische FTSE 100 legte um 0,37 Prozent auf 9.260,82 Punkte zu.

    Marktteilnehmer sprachen von einer soliden Verfassung der Börsen. "Das Zeitfenster für eine Herbstkorrektur, die man durch die Saisonalität erklären könnte, schließt sich langsam, aber sicher", stellte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets fest.

    Autowerte erholten sich von den Verlusten am Vortag. Auch Technologiewerte gehörten zu den Gewinnern. Passende Vorgaben kamen aus den USA. "Die Nachricht über den Einstieg von Nvidia beim KI-Entwickler OpenAI befeuert die Rally bei den US-Technologieaktien weiter", merkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets dazu an. "Diese Aussicht sorgt nicht nur in der Nvidia-Aktie für weitere Rekorde, sondern lässt auch mehr und mehr die Stimmen verstummen, die nicht müde werden, vor fehlender Kursfantasie für die bereits viel zu hohen Bewertungen an der Börse zu warnen."

    Etwas gebremst wurde die Begeisterung allerdings von Nachrichten zu ASM International . Der niederländische Halbleiterausrüster hatte den Ausblick auf das zweite Halbjahr gesenkt. Die Aktie verlor nach zunächst stärkeren Abgaben zuletzt noch über zwei Prozent.

    Besser sah es bei einem anderen niederländischen Wert aus. Heineken profitierten mit 1,4 Prozent Gewinn von der Übernahme des mittelamerikanischen Getränke- und Einzelhandelsgeschäfts des Unternehmens Florida Ice and Farm Company. Analysten lobten den Schritt als strategisch sinnvoll.

    Aktien von Orsted zogen sogar um 6,6 Prozent an. Der Wert reagierte damit auf eine Gerichtsentscheidung in den USA. Danach können die Arbeiten an einem nahezu fertigen Windpark bei Rhode Island fortgesetzt werden. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hatte sich für einen Stopp des Projekts eingesetzt./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 495,7 auf Tradegate (23. September 2025, 11:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,76 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 213,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +33,24 %/+46,24 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
