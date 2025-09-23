Engpässe durch fehlende Rohstoffstrategie / Mangel an Torf und Substraten gefährdet Gemüse- und Pflanzenproduktion in Deutschland (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Die Reglementierung der einheimischen Torfproduktion,
witterungsbedingte Ernteeinbrüche von mehr als 50 Prozent in den wichtigsten
Lieferländern und Versorgungslücken bei Alternativrohstoffen führen zu
dramatischen Engpässen auf dem Markt für Blumenerden und Substrate für den
Gartenbau. Der akute Mangel bedroht die sichere Versorgung der Gemüse- und
Pflanzenkultivierung in Deutschland und kann die Endverbraucherpreise spürbar in
die Höhe treiben.
Diese Erden werden in erheblichen Mengen unter anderem für den professionellen
Gartenbau, den Gemüse- und Obstanbau oder für Champignonkulturen benötigt. Torf
ist mit einem jährlichen Einsatz von ca. 4,7 Millionen Kubikmetern (m³) für die
Produktion von über 8 Millionen m³ Erden und Substraten in Deutschland der
wichtigste verwendete Rohstoff. Alternativrohstoffe wie Grüngutkompost, Rinde,
Holzfasern oder Kokosfasern sind weder in ausreichender Menge noch Qualität
verfügbar. Im kommenden Jahr könnte sich das schmerzhaft bemerkbar machen.
Die Hälfte der Torfmenge für die deutsche Produktion muss importiert werden, da
der inländische Abbau aus politischen Gründen stark zurückgefahren wurde und
Genehmigungen möglicher neuer Abbaugebiete nicht in Aussicht stehen. Schlechte
Wetterbedingungen in den Baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, den
wichtigsten Lieferländern für Torf, haben zu einer historisch schlechten
Torfernte geführt. Teilweise liegt die Erntemenge nur bei 30 Prozent des
Vorjahres. Insgesamt wurde im Baltikum etwa 50 Prozent weniger Torf als im
Vorjahr geerntet, etwa 2,3 Millionen Kubikmeter, die in der kommenden Garten-
und Gewächshaussaison fehlen werden.
Verschärft wird die akute Mangellage durch langfristige globale Markttrends wie
die stark wachsende Nachfrage. Laut Universität Wageningen wird die
Substratnachfrage bis 2050 um 400 Prozent steigen. In Konkurrenz zu China droht
Europa, ohne die Nutzung der brachliegenden heimischen Reserven, ins
Hintertreffen zu geraten. Die möglichen Konsequenzen: weniger frisches Gemüse
aus regionalem Anbau, wachsende Abhängigkeit von Torf-, Erden- sowie
Lebensmittelimporten aus Drittländern und steigende Preise.
"Die einheimische Substratindustrie ist zwar grundsätzlich durch Jahre der
fortschreitenden Torfreduktion robust und flexibel aufgestellt", so Philip
Testroet, stellvertretender Geschäftsführer des Industrieverband Garten (IVG),
"sie hat die Ziele einer Selbstverpflichtung zur Torfminimierung vor der Zeit
erfüllt und forscht unerlässlich und mit großem Einsatz an Alternativen. Die
aktuelle, historisch geringe Verfügbarkeit von Torf und auch alternativen
Rohstoffen ist aber eine Gefahr für die Grüne Branche und ein Weckruf für die
Politik".
Der ausschließliche Fokus auf die Torfreduktion hat in den vergangenen Jahren
die Sicht getrübt auf die Unersetzbarkeit und die strategische Systemrelevanz
des Rohstoffes Torf für den Gartenbau und die Versorgung mit pflanzlichen
Produkten. Aspekte wie Planungs- und Versorgungssicherheit,
Lieferkettendynamiken und Wettbewerbsfähigkeit sind akut vernachlässigt worden.
"Deutschland und Europa müssen die Substratversorgung jetzt absichern, denn wer
Ernährungssicherheit will, darf Substrate und das Thema Torf nicht ausblenden",
so Testroet.
Über den IVG
Im Industrieverband Garten (IVG) e.V. haben sich Hersteller von Produkten der
"Grünen Branche" für den Hobby- und Profimarkt zusammengeschlossen - darunter
Pflanzenhersteller, Produzenten von Forst-, Garten- und Rasenpflegegeräten,
Hersteller von Garten-Lifestyle-Produkten, von Produkten zur Pflanzenernährung,
-gesundheit und -pflege, Hersteller von Substraten, Erden und Ausgangsstoffen
sowie Hersteller von Produkten für den Erwerbsgartenbau. Der IVG vereint derzeit
rund 150 Mitgliedsunternehmen der Gartenbranche und hat seine Kernkompetenzen in
den Bereichen Information, Netzwerk, Öffentlichkeitsarbeit und
Interessenvertretung.
