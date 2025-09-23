Engpässe durch fehlende Rohstoffstrategie / Mangel an Torf und Substraten gefährdet Gemüse- und Pflanzenproduktion in Deutschland (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIVG Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu IVG Immobilien
    Düsseldorf (ots) - Die Reglementierung der einheimischen Torfproduktion,
    witterungsbedingte Ernteeinbrüche von mehr als 50 Prozent in den wichtigsten
    Lieferländern und Versorgungslücken bei Alternativrohstoffen führen zu
    dramatischen Engpässen auf dem Markt für Blumenerden und Substrate für den
    Gartenbau. Der akute Mangel bedroht die sichere Versorgung der Gemüse- und
    Pflanzenkultivierung in Deutschland und kann die Endverbraucherpreise spürbar in
    die Höhe treiben.

    Diese Erden werden in erheblichen Mengen unter anderem für den professionellen
    Gartenbau, den Gemüse- und Obstanbau oder für Champignonkulturen benötigt. Torf
    ist mit einem jährlichen Einsatz von ca. 4,7 Millionen Kubikmetern (m³) für die
    Produktion von über 8 Millionen m³ Erden und Substraten in Deutschland der
    wichtigste verwendete Rohstoff. Alternativrohstoffe wie Grüngutkompost, Rinde,
    Holzfasern oder Kokosfasern sind weder in ausreichender Menge noch Qualität
    verfügbar. Im kommenden Jahr könnte sich das schmerzhaft bemerkbar machen.

    Die Hälfte der Torfmenge für die deutsche Produktion muss importiert werden, da
    der inländische Abbau aus politischen Gründen stark zurückgefahren wurde und
    Genehmigungen möglicher neuer Abbaugebiete nicht in Aussicht stehen. Schlechte
    Wetterbedingungen in den Baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, den
    wichtigsten Lieferländern für Torf, haben zu einer historisch schlechten
    Torfernte geführt. Teilweise liegt die Erntemenge nur bei 30 Prozent des
    Vorjahres. Insgesamt wurde im Baltikum etwa 50 Prozent weniger Torf als im
    Vorjahr geerntet, etwa 2,3 Millionen Kubikmeter, die in der kommenden Garten-
    und Gewächshaussaison fehlen werden.

    Verschärft wird die akute Mangellage durch langfristige globale Markttrends wie
    die stark wachsende Nachfrage. Laut Universität Wageningen wird die
    Substratnachfrage bis 2050 um 400 Prozent steigen. In Konkurrenz zu China droht
    Europa, ohne die Nutzung der brachliegenden heimischen Reserven, ins
    Hintertreffen zu geraten. Die möglichen Konsequenzen: weniger frisches Gemüse
    aus regionalem Anbau, wachsende Abhängigkeit von Torf-, Erden- sowie
    Lebensmittelimporten aus Drittländern und steigende Preise.

    "Die einheimische Substratindustrie ist zwar grundsätzlich durch Jahre der
    fortschreitenden Torfreduktion robust und flexibel aufgestellt", so Philip
    Testroet, stellvertretender Geschäftsführer des Industrieverband Garten (IVG),
    "sie hat die Ziele einer Selbstverpflichtung zur Torfminimierung vor der Zeit
    erfüllt und forscht unerlässlich und mit großem Einsatz an Alternativen. Die
    aktuelle, historisch geringe Verfügbarkeit von Torf und auch alternativen
    Rohstoffen ist aber eine Gefahr für die Grüne Branche und ein Weckruf für die
    Politik".

    Der ausschließliche Fokus auf die Torfreduktion hat in den vergangenen Jahren
    die Sicht getrübt auf die Unersetzbarkeit und die strategische Systemrelevanz
    des Rohstoffes Torf für den Gartenbau und die Versorgung mit pflanzlichen
    Produkten. Aspekte wie Planungs- und Versorgungssicherheit,
    Lieferkettendynamiken und Wettbewerbsfähigkeit sind akut vernachlässigt worden.
    "Deutschland und Europa müssen die Substratversorgung jetzt absichern, denn wer
    Ernährungssicherheit will, darf Substrate und das Thema Torf nicht ausblenden",
    so Testroet.

    Die vorstehenden und weitere aktuelle Informationen rund um das Thema Torf hat
    der IVG in Factsheets veröffentlicht, die wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen.
    Bei Interesse an weiteren Informationen, Hintergrundgesprächen oder einem
    Interview mit dem Verbandsvorsitzenden wenden Sie sich bitte an unser
    Redaktionsbüro.

    Über den IVG

    Im Industrieverband Garten (IVG) e.V. haben sich Hersteller von Produkten der
    "Grünen Branche" für den Hobby- und Profimarkt zusammengeschlossen - darunter
    Pflanzenhersteller, Produzenten von Forst-, Garten- und Rasenpflegegeräten,
    Hersteller von Garten-Lifestyle-Produkten, von Produkten zur Pflanzenernährung,
    -gesundheit und -pflege, Hersteller von Substraten, Erden und Ausgangsstoffen
    sowie Hersteller von Produkten für den Erwerbsgartenbau. Der IVG vereint derzeit
    rund 150 Mitgliedsunternehmen der Gartenbranche und hat seine Kernkompetenzen in
    den Bereichen Information, Netzwerk, Öffentlichkeitsarbeit und
    Interessenvertretung.

    Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ivg.org .

