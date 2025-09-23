Engpässe durch fehlende Rohstoffstrategie / Mangel an Torf und Substraten gefährdet Gemüse- und Pflanzenproduktion in Deutschland (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die Reglementierung der einheimischen Torfproduktion,

witterungsbedingte Ernteeinbrüche von mehr als 50 Prozent in den wichtigsten

Lieferländern und Versorgungslücken bei Alternativrohstoffen führen zu

dramatischen Engpässen auf dem Markt für Blumenerden und Substrate für den

Gartenbau. Der akute Mangel bedroht die sichere Versorgung der Gemüse- und

Pflanzenkultivierung in Deutschland und kann die Endverbraucherpreise spürbar in

die Höhe treiben.



Diese Erden werden in erheblichen Mengen unter anderem für den professionellen

Gartenbau, den Gemüse- und Obstanbau oder für Champignonkulturen benötigt. Torf

ist mit einem jährlichen Einsatz von ca. 4,7 Millionen Kubikmetern (m³) für die

Produktion von über 8 Millionen m³ Erden und Substraten in Deutschland der

wichtigste verwendete Rohstoff. Alternativrohstoffe wie Grüngutkompost, Rinde,

Holzfasern oder Kokosfasern sind weder in ausreichender Menge noch Qualität

verfügbar. Im kommenden Jahr könnte sich das schmerzhaft bemerkbar machen.





Die Hälfte der Torfmenge für die deutsche Produktion muss importiert werden, da

der inländische Abbau aus politischen Gründen stark zurückgefahren wurde und

Genehmigungen möglicher neuer Abbaugebiete nicht in Aussicht stehen. Schlechte

Wetterbedingungen in den Baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, den

wichtigsten Lieferländern für Torf, haben zu einer historisch schlechten

Torfernte geführt. Teilweise liegt die Erntemenge nur bei 30 Prozent des

Vorjahres. Insgesamt wurde im Baltikum etwa 50 Prozent weniger Torf als im

Vorjahr geerntet, etwa 2,3 Millionen Kubikmeter, die in der kommenden Garten-

und Gewächshaussaison fehlen werden.



Verschärft wird die akute Mangellage durch langfristige globale Markttrends wie

die stark wachsende Nachfrage. Laut Universität Wageningen wird die

Substratnachfrage bis 2050 um 400 Prozent steigen. In Konkurrenz zu China droht

Europa, ohne die Nutzung der brachliegenden heimischen Reserven, ins

Hintertreffen zu geraten. Die möglichen Konsequenzen: weniger frisches Gemüse

aus regionalem Anbau, wachsende Abhängigkeit von Torf-, Erden- sowie

Lebensmittelimporten aus Drittländern und steigende Preise.



"Die einheimische Substratindustrie ist zwar grundsätzlich durch Jahre der

fortschreitenden Torfreduktion robust und flexibel aufgestellt", so Philip

Testroet, stellvertretender Geschäftsführer des Industrieverband Garten (IVG),

"sie hat die Ziele einer Selbstverpflichtung zur Torfminimierung vor der Zeit

erfüllt und forscht unerlässlich und mit großem Einsatz an Alternativen. Die

aktuelle, historisch geringe Verfügbarkeit von Torf und auch alternativen

Rohstoffen ist aber eine Gefahr für die Grüne Branche und ein Weckruf für die

Politik".



Der ausschließliche Fokus auf die Torfreduktion hat in den vergangenen Jahren

die Sicht getrübt auf die Unersetzbarkeit und die strategische Systemrelevanz

des Rohstoffes Torf für den Gartenbau und die Versorgung mit pflanzlichen

Produkten. Aspekte wie Planungs- und Versorgungssicherheit,

Lieferkettendynamiken und Wettbewerbsfähigkeit sind akut vernachlässigt worden.

"Deutschland und Europa müssen die Substratversorgung jetzt absichern, denn wer

Ernährungssicherheit will, darf Substrate und das Thema Torf nicht ausblenden",

so Testroet.



