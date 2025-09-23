Orbit Flex bietet allen Anlegern Investment-Research und KI auf Hedgefonds-Niveau

LONDON, 23. September 2025 /PRNewswire/ -- Orbit Financial Technology kündigte heute ein neues monatliches Mitgliedschaftssystem für Orbit Insight an, sein Flaggschiff unter den Research- und Analyseplattformen, das bereits von führenden Vermögensverwaltern und Hedgefonds genutzt wird. Diese Änderung ermöglicht kleineren Unternehmen, Boutique-Fonds und unabhängigen Forschern den Zugang zu denselben institutionellen Tools, auf die auch globale Investmenthäuser vertrauen.

Orbit Insight kombiniert die exklusiven Finanzdaten von Orbit mit einer fortschrittlichen KI-Infrastruktur, einschließlich der Retrieval-Augmented Generation Technologie (RAG), um Investoren dabei zu unterstützen, Zehntausende von Unternehmen gleichzeitig zu überprüfen und zuverlässige Analysen mehrerer Dokumente durchzuführen. Das neue Mitgliedschaftsmodell mit dem Namen Orbit Flex verbessert den Zugang zu dieser Fähigkeit, beseitigt Kosten- und Zugangsbarrieren und ermöglicht es einem viel breiteren Publikum, KI-gestützte Erkenntnisse zu nutzen.

Sowohl Forschungsteams als auch Privatanleger waren traditionell mit Einschränkungen hinsichtlich der Datenmenge konfrontiert, die sie verarbeiten konnten, was sie zu schwierigen Entscheidungen hinsichtlich der Abdeckung zwang. Die KI-Infrastruktur von Orbit ermöglicht es Anwendern, Zehntausende von Unternehmen gleichzeitig zu durchsuchen. Die RAG-Technologie (Retrieval-Augmented Generation) sorgt für eine zuverlässige Analyse mehrerer Dokumente. Zusätzlich zu den exklusiven Daten und Analysen von Orbit können die Nutzer ihre eigenen Daten in die Orbit-Umgebung importieren.

Orbit lässt sich in führende große Sprachmodelle integrieren, darunter Claude, Copilot und ChatGPT.

Da Wei, Gründer und Geschäftsführer von Orbit Financial Technology, erklärte: „Die wahre Magie großer Sprachmodelle liegt darin, dass sie bisher unmögliche Arbeitsabläufe ermöglichen. Mit den richtigen Daten und unserer Infrastruktur können spezialisierte institutionelle und fortgeschrittene Privatanleger jede Forschungsaufgabe ohne spezielle Schulung bewältigen. Die Demokratisierung des Zugangs ist auch ein Kernanliegen von Orbit. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir nach einem Jahrzehnt der Entwicklung diese fortschrittliche Funktion nun für alle zugänglich machen können."

Im Gegensatz zu herkömmlichen Datenanbietern, die pauschale Lizenzgebühren verlangen, stellt das transparente, kreditbasierte System von Orbit sicher, dass die Nutzer nur für das bezahlen, was sie auch nutzen. Die Plattform umfasst auch einen „Agentenmarktplatz", der es den Nutzern ermöglicht, KI-Agenten einzusetzen, die auf ihre Anlagestrategien zugeschnitten sind. Zu den beliebten Agenten gehören Filings Insight Extractor, Portfolio News Tracker und Data Transformer sowie Nachhaltigkeitsagenten wie ein Anti-Greenwashing-Monitor.

Orbit hat eine der umfassendsten Finanzdateninfrastrukturen auf dem Markt aufgebaut. Die Plattform verarbeitet jährlich über 70 Millionen Dokumente von mehr als 150.000 Unternehmen in 80 Ländern und liefert unübertroffene Marktinformationen und regulatorische Erkenntnisse. Beginnen Sie mit einer unverbindlich Testversion unter orbitfin.ai/flex .

Informationen zu Orbit

Orbit ist eine hochentwickelte, KI-gestützte Finanzdienstleistungsplattform, die eine fundierte, datengestützte Entscheidungsfindung ermöglicht. Das 2015 gegründete Unternehmen Orbit verarbeitet jährlich über 70 Millionen Dokumente von mehr als 150.000 Unternehmen in 80 Ländern und liefert unübertroffene Marktinformationen und regulatorische Erkenntnisse. Unsere Plattform kombiniert umfassende Datenabdeckung mit fortschrittlichen KI-Funktionen, um unstrukturierte Daten in verwertbare Informationen für Vermögensverwalter, Hedgefonds, Datenanbieter, Börsen und Softwareplattformen umzuwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter orbitfin.ai.

