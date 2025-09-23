    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Banken im Wandel

    Automatisierung und Outsourcing sind alternativlos / Cofinpro stellt Thesenpapier zum Wertpapiergeschäft von morgen vor

    Frankfurt (ots) - Die Finanzbranche befindet sich in einem tiefgreifenden
    Umbruch. Aktuelle Kooperationen etablierter Häuser mit Fintechs machen deutlich,
    wie sich die Branche neu ausrichtet. Im Zentrum dabei: Automatisierung,
    Outsourcing und modulare Infrastrukturen. Wie diese Entwicklungen zusammenwirken
    und welche strategischen Konsequenzen sich daraus ergeben, zeigt die auf
    Finanzdienstleister spezialisierte Unternehmensberatung Cofinpro mit ihren
    "Sechs Thesen zum Wertpapiergeschäft von morgen", die richtungsweisende Impulse
    geben.

    "Die Institute müssen sich von der Vorstellung verabschieden, alles selbst
    leisten zu können. Es ergibt oftmals Sinn, Standardfunktionen zu spezialisierten
    Anbietern zu verlagern, die eine hochskalierte Abwicklung gewährleisten. So
    bleiben Banken effizient und innovationsfähig", sagt Philip Mayer, Senior
    Manager bei Cofinpro und Co-Autor des Thesenpapiers. "Wer sich auf die eigenen
    Stärken konzentriert, schafft Mehrwerte, die Kunden tatsächlich honorieren."

    Die aktuelle Nachrichtenlage unterstreicht diesen Befund: Eine große deutsche
    Direktbank hat ihren langjährigen Wertpapierdienstleister durch ein Fintech
    ersetzt. Als wesentliche Gründe gelten unter anderem schnellere Abläufe und
    attraktivere Konditionen beim neuen Dienstleister. Eine europäische Großbank
    bündelt ihre Backoffice-Aktivitäten und errichtet gemeinsam mit Partnern eine
    cloudbasierte Post-Trade-Plattform, um Prozesse zu harmonisieren und
    länderübergreifend zu digitalisieren.

    Beide Fälle zeigen exemplarisch, in welche Richtung sich die Entwicklung bewegt:
    Wertschöpfungsketten werden verschlankt, Prozesse weiter automatisiert und
    Technologiepartnerschaften ausgebaut. Das Ziel besteht darin, das
    Wertpapiergeschäft kosteneffizienter und langfristig wettbewerbsfähiger zu
    gestalten.

    Modularisierung als Schlüssel

    "Starre IT-Architekturen sind der Bremsklotz Nummer eins", betont Stefan
    Söllner, Manager bei Cofinpro und Co-Autor des Thesenpapiers. Der
    Digitalisierungsexperte empfiehlt modulare Plattformen mit Microservices und
    offenen Schnittstellen: "Nur so lassen sich neue Angebote schnell entwickeln,
    regulatorische Änderungen effizient umsetzen und Partnerlösungen flexibel
    integrieren."

    Das Thesenpapier verdeutlicht: Banken, die auf monolithische Eigenentwicklungen
    setzen, zementieren technische Schulden, verlieren ihre Innovationsfähigkeit und
    gefährden ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit.

    Zwischen Big Tech und Vertrauensvorsprung

    Die Cofinpro-Experten sehen die Banken in einem Wettlauf mit
    Technologiekonzernen. "Das ist eine der größten Herausforderungen", so Mayer.
    "Tech-Konzerne sind UX-Champions. Banken punkten mit Vertrauen, doch Vertrauen
    allein reicht nicht aus. Sie müssen es mit dem Maß an Einfachheit und digitalem
    Komfort verbinden, welches Tech-Konzerne im Alltag ihrer Kunden längst etabliert
    haben - von der Orderaufgabe bis zur Depotverwaltung. Dafür brauchen Banken den
    Mut zu progressiveren Wegen."

    Söllner ergänzt: "Die entscheidende Frage ist nicht mehr, wie Kunden den Weg zur
    Bank finden, sondern wie Banken im Alltag ihrer Kunden präsent bleiben. Das
    gelingt nur, wenn Technologie, Partnernetzwerke und Kundenerlebnis
    zusammengedacht werden. Dann werden Banken nicht mehr als reine Produktanbieter,
    sondern als Lösungsanbieter wahrgenommen."

    Das Thesenpapier zeigt konkrete Wege auf, wie Banken ihre Wertpapierarchitektur
    zukunftssicher gestalten können: durch konsequente Prozessautomatisierung, eine
    klare "Automate-or-Outsource"-Strategie und den Aufbau modularer, API-fähiger
    Plattformen. "Die aktuellen Entscheidungen großer Häuser sind nur der Anfang",
    betont Mayer. "Die Weichen für die nächsten zehn Jahre werden jetzt gestellt."

    Das vollständige Thesenpapier "Sechs Thesen zum Wertpapiergeschäft von morgen"
    steht hier zum Download bereit (https://cofinpro.de/assets/Uploads/2025_COFINPRO
    _Thesenpapier_Wertpapiergeschaeft_2.0.pdf) .

    Über Cofinpro ( http://www.cofinpro.de/ )

    Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Banken und Fondsgesellschaften in der
    Management-, Fach- und Technologieberatung. Zu den Kunden zählen große
    Geschäfts-, Landes- und Förderbanken sowie die genossenschaftliche Finanzgruppe.
    Gegründet 2007 als mitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt die
    Unternehmensberatung inzwischen rund 250 Bank- und Technologieexperten. Das Haus
    hat 2025 zum 15. Mal in Folge vom Great Place to Work® Institut die Auszeichnung
    als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands erhalten.

    Pressekontakt:

    corpNEWSmedia
    Christoph Seeger
    Redaktion
    Tel.: +49 (0) 40 207 6969 81
    E-Mail: mailto:christoph.seeger@corpnewsmedia.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104351/6123330
    OTS: Cofinpro AG




