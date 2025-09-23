Automatisierung und Outsourcing sind alternativlos / Cofinpro stellt Thesenpapier zum Wertpapiergeschäft von morgen vor

Frankfurt (ots) - Die Finanzbranche befindet sich in einem tiefgreifenden

Umbruch. Aktuelle Kooperationen etablierter Häuser mit Fintechs machen deutlich,

wie sich die Branche neu ausrichtet. Im Zentrum dabei: Automatisierung,

Outsourcing und modulare Infrastrukturen. Wie diese Entwicklungen zusammenwirken

und welche strategischen Konsequenzen sich daraus ergeben, zeigt die auf

Finanzdienstleister spezialisierte Unternehmensberatung Cofinpro mit ihren

"Sechs Thesen zum Wertpapiergeschäft von morgen", die richtungsweisende Impulse

geben.



"Die Institute müssen sich von der Vorstellung verabschieden, alles selbst

leisten zu können. Es ergibt oftmals Sinn, Standardfunktionen zu spezialisierten

Anbietern zu verlagern, die eine hochskalierte Abwicklung gewährleisten. So

bleiben Banken effizient und innovationsfähig", sagt Philip Mayer, Senior

Manager bei Cofinpro und Co-Autor des Thesenpapiers. "Wer sich auf die eigenen

Stärken konzentriert, schafft Mehrwerte, die Kunden tatsächlich honorieren."





Die aktuelle Nachrichtenlage unterstreicht diesen Befund: Eine große deutsche

Direktbank hat ihren langjährigen Wertpapierdienstleister durch ein Fintech

ersetzt. Als wesentliche Gründe gelten unter anderem schnellere Abläufe und

attraktivere Konditionen beim neuen Dienstleister. Eine europäische Großbank

bündelt ihre Backoffice-Aktivitäten und errichtet gemeinsam mit Partnern eine

cloudbasierte Post-Trade-Plattform, um Prozesse zu harmonisieren und

länderübergreifend zu digitalisieren.



Beide Fälle zeigen exemplarisch, in welche Richtung sich die Entwicklung bewegt:

Wertschöpfungsketten werden verschlankt, Prozesse weiter automatisiert und

Technologiepartnerschaften ausgebaut. Das Ziel besteht darin, das

Wertpapiergeschäft kosteneffizienter und langfristig wettbewerbsfähiger zu

gestalten.



Modularisierung als Schlüssel



"Starre IT-Architekturen sind der Bremsklotz Nummer eins", betont Stefan

Söllner, Manager bei Cofinpro und Co-Autor des Thesenpapiers. Der

Digitalisierungsexperte empfiehlt modulare Plattformen mit Microservices und

offenen Schnittstellen: "Nur so lassen sich neue Angebote schnell entwickeln,

regulatorische Änderungen effizient umsetzen und Partnerlösungen flexibel

integrieren."



Das Thesenpapier verdeutlicht: Banken, die auf monolithische Eigenentwicklungen

setzen, zementieren technische Schulden, verlieren ihre Innovationsfähigkeit und

gefährden ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit.



Zwischen Big Tech und Vertrauensvorsprung



Die Cofinpro-Experten sehen die Banken in einem Wettlauf mit

Technologiekonzernen. "Das ist eine der größten Herausforderungen", so Mayer.

"Tech-Konzerne sind UX-Champions. Banken punkten mit Vertrauen, doch Vertrauen

allein reicht nicht aus. Sie müssen es mit dem Maß an Einfachheit und digitalem

Komfort verbinden, welches Tech-Konzerne im Alltag ihrer Kunden längst etabliert

haben - von der Orderaufgabe bis zur Depotverwaltung. Dafür brauchen Banken den

Mut zu progressiveren Wegen."



Söllner ergänzt: "Die entscheidende Frage ist nicht mehr, wie Kunden den Weg zur

Bank finden, sondern wie Banken im Alltag ihrer Kunden präsent bleiben. Das

gelingt nur, wenn Technologie, Partnernetzwerke und Kundenerlebnis

zusammengedacht werden. Dann werden Banken nicht mehr als reine Produktanbieter,

sondern als Lösungsanbieter wahrgenommen."



Das Thesenpapier zeigt konkrete Wege auf, wie Banken ihre Wertpapierarchitektur

zukunftssicher gestalten können: durch konsequente Prozessautomatisierung, eine

klare "Automate-or-Outsource"-Strategie und den Aufbau modularer, API-fähiger

Plattformen. "Die aktuellen Entscheidungen großer Häuser sind nur der Anfang",

betont Mayer. "Die Weichen für die nächsten zehn Jahre werden jetzt gestellt."



Das vollständige Thesenpapier "Sechs Thesen zum Wertpapiergeschäft von morgen"

steht hier zum Download bereit (https://cofinpro.de/assets/Uploads/2025_COFINPRO

_Thesenpapier_Wertpapiergeschaeft_2.0.pdf) .



