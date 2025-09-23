Deutsche Börse Group integriert Social-Media-Intelligence in ihre Marktüberwachungstechnologie (FOTO)

Bonn / Stockholm (ots) - Scila, ein führender Anbieter von

Marktüberwachungslösungen, gab heute die erfolgreiche Implementierung der

fortschrittlichen Social-Media-Monitoring-Dienste von Stockpulse in die Scila

Surveillance-Installation der Deutschen Börse bekannt.



Stockpulse ist ein Datenanalyseunternehmen, das sich auf die quantitative

Verarbeitung von Social-Media-Daten mithilfe von KI spezialisiert hat. Durch die

kürzlich erfolgte Implementierung ist die Deutsche Börse die erste große Börse,

die diese integrierte Lösung für die Handelsüberwachung einsetzt und die

erweiterten Funktionen nutzt, um ihre Überwachungsabläufe zu optimieren und die

Effizienz zu steigern.





Die integrierte Lösung von Stockpulse und Scila Surveillance ermöglicht esBörsen und Finanzmarktaufsichtsbehörden, Social-Media-Analysen nahezu inEchtzeit in ihre Marktüberwachungsabläufe zu integrieren."Die Integration der Überwachung sozialer Medien in die Handelsüberwachung isteine natürliche Weiterentwicklung der Marktaufsicht" , sagte Mikko Andersson,CEO von Scila. "Durch die Kombination führender Marktdatenanalyse mitSocial-Media-Intelligence bieten wir unseren Kunden einen umfassenderenÜberblick über die Marktdynamik und potenzielle Risiken. Dieser ganzheitlicheAnsatz ist in dem heutigen vernetzten Finanzökosystem, in dem sich Informationensofort über mehrere Kanäle verbreiten, von entscheidender Bedeutung."Soziale Medien sind zu einem wichtigen Faktor für Marktbewegungen geworden,wobei koordinierte Kampagnen und Fehlinformationen potenziell Auswirkungen aufAktienkurse und die Marktintegrität haben können."Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Scila, um institutionelleSocial-Media-Analysen für die Marktüberwachungsgemeinschaft verfügbar zu machen", sagte Dr. Stefan Nann, CEO von Stockpulse . "Unsere fortschrittlichenAlgorithmen und KI-Anwendungen analysieren Millionen von Social-Media-Beiträgeund Nachrichtenartikel nahezu in Echtzeit und liefern umsetzbare Informationen,die Überwachungsteams dabei helfen, ungewöhnliche Muster und potenzielleMarktmanipulationen zu erkennen, bevor sie die Marktintegrität beeinträchtigen.""Die Ergänzung unseres Überwachungstoolkits um die Überwachung sozialer Medienüber die Plattform von Scila hat sich als sehr wertvoll erwiesen" , sagteAndreas Mitschke, Leiter der Handelsüberwachung bei der Deutschen Börse. "DieMöglichkeit, Handelsmuster mit Aktivitäten in sozialen Medien zu korrelieren,liefert unserem Team wichtige Kontextinformationen für die Untersuchungpotenzieller Marktmissbräuche. Diese Integration hat unsere Überwachungsarbeitsowohl effizienter als auch effektiver gemacht und ermöglicht es uns, dieMarktintegrität und die Interessen der Anleger besser zu schützen."Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung aufhttps://stockpulse.ai/posts/2025/press_release_scila/ .Pressekontakt:Dr. Stefan NannGeschäftsführerStockpulse GmbHTel. +49 228 227 875 36mailto:stefan.nann@stockpulse.aiWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/159219/6123333OTS: Stockpulse GmbH