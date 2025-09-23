    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Boerse AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Boerse
    Deutsche Börse Group integriert Social-Media-Intelligence in ihre Marktüberwachungstechnologie (FOTO)

    Bonn / Stockholm (ots) - Scila, ein führender Anbieter von
    Marktüberwachungslösungen, gab heute die erfolgreiche Implementierung der
    fortschrittlichen Social-Media-Monitoring-Dienste von Stockpulse in die Scila
    Surveillance-Installation der Deutschen Börse bekannt.

    Stockpulse ist ein Datenanalyseunternehmen, das sich auf die quantitative
    Verarbeitung von Social-Media-Daten mithilfe von KI spezialisiert hat. Durch die
    kürzlich erfolgte Implementierung ist die Deutsche Börse die erste große Börse,
    die diese integrierte Lösung für die Handelsüberwachung einsetzt und die
    erweiterten Funktionen nutzt, um ihre Überwachungsabläufe zu optimieren und die
    Effizienz zu steigern.

    Die integrierte Lösung von Stockpulse und Scila Surveillance ermöglicht es
    Börsen und Finanzmarktaufsichtsbehörden, Social-Media-Analysen nahezu in
    Echtzeit in ihre Marktüberwachungsabläufe zu integrieren.

    "Die Integration der Überwachung sozialer Medien in die Handelsüberwachung ist
    eine natürliche Weiterentwicklung der Marktaufsicht" , sagte Mikko Andersson,
    CEO von Scila. "Durch die Kombination führender Marktdatenanalyse mit
    Social-Media-Intelligence bieten wir unseren Kunden einen umfassenderen
    Überblick über die Marktdynamik und potenzielle Risiken. Dieser ganzheitliche
    Ansatz ist in dem heutigen vernetzten Finanzökosystem, in dem sich Informationen
    sofort über mehrere Kanäle verbreiten, von entscheidender Bedeutung."

    Soziale Medien sind zu einem wichtigen Faktor für Marktbewegungen geworden,
    wobei koordinierte Kampagnen und Fehlinformationen potenziell Auswirkungen auf
    Aktienkurse und die Marktintegrität haben können.

    "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Scila, um institutionelle
    Social-Media-Analysen für die Marktüberwachungsgemeinschaft verfügbar zu machen"
    , sagte Dr. Stefan Nann, CEO von Stockpulse . "Unsere fortschrittlichen
    Algorithmen und KI-Anwendungen analysieren Millionen von Social-Media-Beiträge
    und Nachrichtenartikel nahezu in Echtzeit und liefern umsetzbare Informationen,
    die Überwachungsteams dabei helfen, ungewöhnliche Muster und potenzielle
    Marktmanipulationen zu erkennen, bevor sie die Marktintegrität beeinträchtigen."

    "Die Ergänzung unseres Überwachungstoolkits um die Überwachung sozialer Medien
    über die Plattform von Scila hat sich als sehr wertvoll erwiesen" , sagte
    Andreas Mitschke, Leiter der Handelsüberwachung bei der Deutschen Börse. "Die
    Möglichkeit, Handelsmuster mit Aktivitäten in sozialen Medien zu korrelieren,
    liefert unserem Team wichtige Kontextinformationen für die Untersuchung
    potenzieller Marktmissbräuche. Diese Integration hat unsere Überwachungsarbeit
    sowohl effizienter als auch effektiver gemacht und ermöglicht es uns, die
    Marktintegrität und die Interessen der Anleger besser zu schützen."

    Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung auf
    https://stockpulse.ai/posts/2025/press_release_scila/ .

    Pressekontakt:

    Dr. Stefan Nann
    Geschäftsführer
    Stockpulse GmbH
    Tel. +49 228 227 875 36
    mailto:stefan.nann@stockpulse.ai

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159219/6123333
    OTS: Stockpulse GmbH


