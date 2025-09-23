Die PORR und das XXL-U-Bahn-Projekt in Wien

Der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) spielt eine zentrale Rolle für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Durch den Umstieg vom Individualverkehr auf Bus und Bahn lassen sich nicht nur Staus und Lärm vermeiden, sondern auch erhebliche Mengen an CO₂ und anderen Abgasen einsparen.

Laut einer Studie des Umweltbundesamts (2024) verursacht der öffentliche Nahverkehr pro Personenkilometer rund 70 Prozent weniger CO₂ als der motorisierte Individualverkehr. Darüber hinaus trägt der ÖPNV erheblich zur Verkehrssicherheit bei. Während der Autoverkehr jährlich tausende Verkehrsunfälle in Städten verursacht, ist das Unfallrisiko im öffentlichen Verkehr deutlich geringer. Insbesondere in Ballungsräumen kann ein gut ausgebautes Nahverkehrsnetz dazu beitragen, den innerstädtischen Autoverkehr zu reduzieren, die Luftqualität zu verbessern und die Lebensqualität insgesamt zu steigern. Auch gesundheitliche Belastungen durch Feinstaub und Stickoxide gehen zurück. Damit ist der ÖPNV nicht nur ein wirksames Mittel im Kampf gegen den Klimawandel, sondern auch ein zentraler Baustein für lebenswerte und sichere Städte.

Infrastruktur mit hohem Nachholpotenzial

Angesichts der Herausforderungen des demografischen Wandels und der ökologischen Transformation kommt dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs eine zentrale Bedeutung zu – insbesondere in urbanen Räumen. Der Baukonzern PORR Group (ISIN: AT0000609607) ist in diesem Zusammenhang gut positioniert, um mit seiner langjährigen Erfahrung im Tunnel- und Schienenbau zur nachhaltigen Mobilitätswende beizutragen. Gerade ältere Menschen sind zunehmend auf barrierefreie, verlässliche ÖPNV-Angebote angewiesen. Der unterirdische Ausbau – etwa von U-Bahnstrecken und Stationen – spielt hierbei eine entscheidende Rolle: Er entlastet Innenstädte vom Autoverkehr, reduziert Emissionen und schafft gleichzeitig sichere, witterungsunabhängigere Verkehrsverbindungen.

Die PORR profitiert bei der Umsetzung besonders großer Bauprojekte von ihrer technischen Expertise und langjährigen Erfahrung und achtet dabei stets auf den schonenden Einsatz von Ressourcen. Unter dem Ansatz „Green and Lean“ wird angestrebt, sämtliche Bauprojekte mit möglichst minimalen Energie- und Materialverbräuchen zu realisieren. Referenzprojekte wie der Bau von U-Bahnstrecken und -stationen in Wien und Frankfurt belegen die Wettbewerbsfähigkeit der Firma und zeigen auf, dass das Unternehmen nahezu alle erforderlichen Leistungen aus einer Hand erbringen kann. Die PORR kann komplexe Logistik, enge Platzverhältnisse und städtebauliche Anforderungen managen. Die Fähigkeit, solche Projekte technisch, organisatorisch und digital (z. B. mit BIM) zu steuern, macht das Unternehmen zu einem gefragten Ansprechpartner.