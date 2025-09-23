PlasCred Circular Innovations: Beitritt zur globalen Plastik-Koalition!
PlasCred Circular Innovations Inc. tritt der globalen Allianz gegen Plastikverschmutzung bei und setzt auf innovative Recyclinglösungen für eine nachhaltige Zukunft.
Foto: 417264605
- PlasCred Circular Innovations Inc. wurde in die Business Coalition for a Global Plastics Treaty aufgenommen, die vom WWF und der Ellen MacArthur Foundation gegründet wurde.
- Die Coalition umfasst über 300 Mitglieder, darunter große Unternehmen wie Coca-Cola, Nestlé und Unilever, die ein globales Abkommen gegen Plastikverschmutzung anstreben.
- PlasCred bekräftigt sein Engagement für eine harmonisierte globale Regulierung von Kunststoffen und fördert kreiswirtschaftliche Lösungen, um Kunststoffe im Wirtschaftskreislauf zu halten.
- Das Unternehmen plant, sich aktiv in politische Dialoge einzubringen, die auf erweiterte Herstellerverantwortung und Investitionen in zirkuläre Infrastrukturen abzielen.
- PlasCred entwickelt eine zum Patent angemeldete Technologie zur Revolutionierung des Kunststoffrecyclings und strebt an, einer der größten modernen Recycler in Nordamerika zu werden.
- Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften mit verschiedenen Organisationen, um Logistik und Betriebsintelligenz zu optimieren und messbare Umweltauswirkungen zu erzielen.
Der Kurs von PlasCred Circular Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,0735EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,08 % im Plus.
-2,77 %
-4,49 %
-14,41 %
+103,02 %
+223,20 %
-78,96 %
-99,96 %
