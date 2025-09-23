Plug Power explodiert: Kursziel-Verdopplung setzt Wasserstoff-Aktien unter Strom

Einen zusätzlichen Impuls liefert ein bullisher Analystenkommentar von Craig-Hallum. Das Research-Haus hat das Kursziel für Plug Power von 2,00 auf 4,00 US-Dollar verdoppelt und seine Kaufempfehlung bestätigt. Ausschlaggebend seien die starken Wachstumsaussichten sowie ein möglicher Wendepunkt im operativen Geschäft.

Die Aktie von Plug Power setzt am Dienstag ihre beeindruckende Rallye fort und steigt vorbörslich um weitere 8 Prozent. Bereits am Montag hatte der Kurs um 21,6 Prozent auf 2,65 US-Dollar zugelegt. Sollte der vorbörsliche Anstieg anhalten, könnte die Aktie bei 2,84 US-Dollar in den Handel starten. Damit liegt das Kursplus in den vergangenen vier Wochen bei fast 59 Prozent. Auslöser der jüngsten Kursdynamik sind unter anderem das wachsende Interesse an Rechenzentren und KI, die für ihren Betrieb auf stabile Energiequellen angewiesen sind.

Grundlage dieser Einschätzung sei ein Treffen zwischen Investoren und Plug-CFO Paul Middleton sowie IR-Vize Roberto Friedlander gewesen – laut Investing Middletons erste Roadshow ohne begleitende Kapitalmaßnahme seit seinem Einstieg 2014. Craig-Hallum erwartet, dass Plug Power verstärkt um Investoren werben wird, während das Unternehmen den Übergang von einer Phase hoher Investitionen hin zu einem stärker auf Effizienz und Zielmärkte fokussierten Geschäftsmodell vollzieht.

Im Fokus steht dabei besonders der Bereich Elektrolyseure, wo sich die Analysten erhebliches Potenzial versprechen. Relevante Finanzkennzahlen und weitere Ankündigungen für 2025 und 2026 könnten laut Einschätzung der Analysten Fortschritte bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie belegen.

Am Montag hatte Plug Power außerdem einen Prospektnachtrag eingereicht, der den möglichen Weiterverkauf von bis zu 185,43 Millionen Aktien durch einen bestehenden Aktionär regelt. Die zugrunde liegenden Optionen wurden im März 2025 zu einem Preis von 2,00 US-Dollar pro Aktie ausgegeben und laufen 2028 aus. Bei vollständiger Ausübung würden Plug Power brutto 370,86 Millionen US-Dollar zufließen – vorgesehen für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke. Der Short-Interest der Aktie liegt derzeit bei hohen 30,23 Prozent.

Auch andere Wasserstoffwerte wie Ballard Power und FuelCell Energy profitieren vorbörslich vom Aufwind.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2,55 $ , was einem Rückgang von -10,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer