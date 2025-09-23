LichtBlick und GP JOULE bauen Schnellladenetz im Einzelhandel aus (FOTO)

Hamburg (ots) - GP JOULE CONNECT und LichtBlick eMobility bündeln ihre Kräfte,

um den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland zu beschleunigen. An

zahlreichen Einzelhandelsstandorten entstehen in den kommenden Monaten mehr als

150 Schnellladepunkte. Damit wird der Zugang zum Laden unterwegs für

E-Mobilist*innen deutlich vereinfacht.



GP JOULE CONNECT, der Projektierer für Ladeinfrastruktur bei GP JOULE, übernimmt

die Errichtung der Schnellladeinfrastruktur, während LichtBlick eMobility den

Betrieb sicherstellt. Dazu zählt auch die Einführung des Durchleitungsmodells (h

ttps://www.lichtblick.de/presse/e-autos-durchleitungsmodell-fuer-ladesaeulen-ers

tmals-im-regelbetrieb/) , das Preistransparenz und Wettbewerb schafft, indem es

anderen Fahrstromanbietern ermöglicht, ihren Strom an den Ladepunkten

anzubieten. Darüber hinaus plant LichtBlick eMobility die Einführung dynamischer

Tarife an den Ladepunkten.





"Wir investieren kräftig in die Schnellladeinfrastruktur in Deutschland - sowohl

mit dem Aufbau unseres eigenen Schnellladenetzes als auch im Verbund mit unseren

Partnern. Damit bieten wir E-Mobilist*innen schnelle und gut zugängliche

Lademöglichkeiten, die sich in ihren Alltag einfach integrieren lassen", sagt

Sebastian Ewert, Geschäftsführer von LichtBlick eMobility. "Darüber hinaus

profitieren sie dank des Durchleitungsmodells von einem umfassenden Angebot an

Fahrstromtarifen. Das macht den Ladevorgang besonders attraktiv."



"Diese Partnerschaft bringt zusammen, was zusammengehört: LichtBlick liefert

grünen Strom und betreibt und wir bauen zukunftsfähige Ladeinfrastruktur", sagt

Torben Jöns, Prokurist und Vertriebsleiter bei GP JOULE CONNECT.



LichtBlick eMobility treibt parallel den eigenständigen Ausbau öffentlicher

Schnellladeinfrastruktur für elektrische LKW voran, um auch die Dekarbonisierung

des Schwerlastverkehrs zu unterstützen.



