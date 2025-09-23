LichtBlick und GP JOULE bauen Schnellladenetz im Einzelhandel aus (FOTO)
Hamburg (ots) - GP JOULE CONNECT und LichtBlick eMobility bündeln ihre Kräfte,
um den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland zu beschleunigen. An
zahlreichen Einzelhandelsstandorten entstehen in den kommenden Monaten mehr als
150 Schnellladepunkte. Damit wird der Zugang zum Laden unterwegs für
E-Mobilist*innen deutlich vereinfacht.
GP JOULE CONNECT, der Projektierer für Ladeinfrastruktur bei GP JOULE, übernimmt
die Errichtung der Schnellladeinfrastruktur, während LichtBlick eMobility den
Betrieb sicherstellt. Dazu zählt auch die Einführung des Durchleitungsmodells (h
ttps://www.lichtblick.de/presse/e-autos-durchleitungsmodell-fuer-ladesaeulen-ers
tmals-im-regelbetrieb/) , das Preistransparenz und Wettbewerb schafft, indem es
anderen Fahrstromanbietern ermöglicht, ihren Strom an den Ladepunkten
anzubieten. Darüber hinaus plant LichtBlick eMobility die Einführung dynamischer
Tarife an den Ladepunkten.
"Wir investieren kräftig in die Schnellladeinfrastruktur in Deutschland - sowohl
mit dem Aufbau unseres eigenen Schnellladenetzes als auch im Verbund mit unseren
Partnern. Damit bieten wir E-Mobilist*innen schnelle und gut zugängliche
Lademöglichkeiten, die sich in ihren Alltag einfach integrieren lassen", sagt
Sebastian Ewert, Geschäftsführer von LichtBlick eMobility. "Darüber hinaus
profitieren sie dank des Durchleitungsmodells von einem umfassenden Angebot an
Fahrstromtarifen. Das macht den Ladevorgang besonders attraktiv."
"Diese Partnerschaft bringt zusammen, was zusammengehört: LichtBlick liefert
grünen Strom und betreibt und wir bauen zukunftsfähige Ladeinfrastruktur", sagt
Torben Jöns, Prokurist und Vertriebsleiter bei GP JOULE CONNECT.
LichtBlick eMobility treibt parallel den eigenständigen Ausbau öffentlicher
Schnellladeinfrastruktur für elektrische LKW voran, um auch die Dekarbonisierung
des Schwerlastverkehrs zu unterstützen.
Pressekontakt:
Anja Fricke, Lead Communication
mailto:Anja.fricke@lichtblick.de
LichtBlick SE, Klostertor 1, 20097 Hamburg
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22265/6123342
OTS: LichtBlick SE
