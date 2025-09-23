    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    LichtBlick und GP JOULE bauen Schnellladenetz im Einzelhandel aus (FOTO)

    Hamburg (ots) - GP JOULE CONNECT und LichtBlick eMobility bündeln ihre Kräfte,
    um den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland zu beschleunigen. An
    zahlreichen Einzelhandelsstandorten entstehen in den kommenden Monaten mehr als
    150 Schnellladepunkte. Damit wird der Zugang zum Laden unterwegs für
    E-Mobilist*innen deutlich vereinfacht.

    GP JOULE CONNECT, der Projektierer für Ladeinfrastruktur bei GP JOULE, übernimmt
    die Errichtung der Schnellladeinfrastruktur, während LichtBlick eMobility den
    Betrieb sicherstellt. Dazu zählt auch die Einführung des Durchleitungsmodells (h
    ttps://www.lichtblick.de/presse/e-autos-durchleitungsmodell-fuer-ladesaeulen-ers
    tmals-im-regelbetrieb/) , das Preistransparenz und Wettbewerb schafft, indem es
    anderen Fahrstromanbietern ermöglicht, ihren Strom an den Ladepunkten
    anzubieten. Darüber hinaus plant LichtBlick eMobility die Einführung dynamischer
    Tarife an den Ladepunkten.

    "Wir investieren kräftig in die Schnellladeinfrastruktur in Deutschland - sowohl
    mit dem Aufbau unseres eigenen Schnellladenetzes als auch im Verbund mit unseren
    Partnern. Damit bieten wir E-Mobilist*innen schnelle und gut zugängliche
    Lademöglichkeiten, die sich in ihren Alltag einfach integrieren lassen", sagt
    Sebastian Ewert, Geschäftsführer von LichtBlick eMobility. "Darüber hinaus
    profitieren sie dank des Durchleitungsmodells von einem umfassenden Angebot an
    Fahrstromtarifen. Das macht den Ladevorgang besonders attraktiv."

    "Diese Partnerschaft bringt zusammen, was zusammengehört: LichtBlick liefert
    grünen Strom und betreibt und wir bauen zukunftsfähige Ladeinfrastruktur", sagt
    Torben Jöns, Prokurist und Vertriebsleiter bei GP JOULE CONNECT.

    LichtBlick eMobility treibt parallel den eigenständigen Ausbau öffentlicher
    Schnellladeinfrastruktur für elektrische LKW voran, um auch die Dekarbonisierung
    des Schwerlastverkehrs zu unterstützen.

