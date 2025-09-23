77 0 Kommentare Future Fuels: Startschuss für Phase-1 im Hornby Basin Projekt!

Inmitten der unberührten Weiten von Nunavut, nur einen Steinwurf von Kugluktuk entfernt, entfaltet sich ein ambitioniertes Vorhaben: das Hornby Basin Projekt. Future Fuels Inc. hat grünes Licht für die erste Erkundungsphase erhalten und plant, ab September 2025 mit innovativen geophysikalischen Untersuchungen zu starten. Mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und in enger Zusammenarbeit mit der Kitikmeot Inuit Association, setzt das Unternehmen auf umweltfreundliche Praktiken. Während die Vorbereitungen für die Bohrkampagne 2026 laufen, bleibt das Risiko für Investoren ein ständiger Begleiter.

