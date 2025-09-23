Future Fuels: Startschuss für Phase-1 im Hornby Basin Projekt!
Inmitten der unberührten Weiten von Nunavut, nur einen Steinwurf von Kugluktuk entfernt, entfaltet sich ein ambitioniertes Vorhaben: das Hornby Basin Projekt. Future Fuels Inc. hat grünes Licht für die erste Erkundungsphase erhalten und plant, ab September 2025 mit innovativen geophysikalischen Untersuchungen zu starten. Mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und in enger Zusammenarbeit mit der Kitikmeot Inuit Association, setzt das Unternehmen auf umweltfreundliche Praktiken. Während die Vorbereitungen für die Bohrkampagne 2026 laufen, bleibt das Risiko für Investoren ein ständiger Begleiter.
- Future Fuels Inc. hat die Genehmigungen für die Phase-1-Exploration des Projekts "Hornby Basin" erhalten, das sich 95 Kilometer südwestlich von Kugluktuk (Nunavut) befindet.
- Die Explorationsaktivitäten beginnen im September 2025 und umfassen eine geophysikalische Gravitationsbodenuntersuchung mit 540 Messstationen.
- Das Programm wird von Kugluktuk aus mit Hubschraubern unterstützt und könnte weitere geologische Kartierungen und Probenahmen umfassen.
- Future Fuels hat einen Umwelt- und Wildtiermanagementplan implementiert, um die Auswirkungen auf die lokale Tierwelt zu minimieren und arbeitet eng mit der Kitikmeot Inuit Association zusammen.
- Im Jahr 2026 plant das Unternehmen eine erste Bohrkampagne mit Diamantkernbohrungen von bis zu 10.000 Metern.
- Der Emittent weist darauf hin, dass die Mitteilung Teil einer Marketingkampagne ist und erhebliche Risiken für Investoren bestehen, einschließlich der Möglichkeit eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals.
Der Kurs von Future Fuels lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,3640EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,39 % im
Plus.
5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,3720EUR das entspricht einem Plus von +2,20 % seit der Veröffentlichung.
