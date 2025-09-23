    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Boerse Stuttgart Digital stärkt europäische Position mit Markteintritt in Spanien

    Europas führender Krypto-Infrastrukturpartner für Finanzinstitute und Teil der
    Boerse Stuttgart Group, gibt den offiziellen Markteintritt in Spanien bekannt.
    Damit wächst das internationale Netzwerk auf acht Standorte: Stuttgart, Berlin,
    Frankfurt, Ljubljana, Mailand, Stockholm, Zürich und nun Madrid. Die Expansion
    folgt auf ein Rekordjahr und die Erteilung der ersten europaweiten MiCAR-Lizenz
    durch die BaFin in Deutschland.

    Boerse Stuttgart Digital ermöglicht führenden Finanzinstituten in Spanien, ihren
    Privatkunden einen sicheren und vollständig MiCAR-konformen Zugang zu
    Kryptowährungen zu bieten. Als modularer One-Stop-Shop für Handel und Verwahrung
    unterstützt Boerse Stuttgart Digital Banken, Broker und Vermögensverwalter
    dabei, erfolgreich neue Potenziale im Krypto-Markt zu nutzen.

    Die steigende institutionelle Nachfrage in Spanien bestätigt sich im laufenden
    Austausch von Boerse Stuttgart Digital mit führenden Finanzakteuren:
    Marktstudien prognostizieren bis 2025 eine Krypto-Adoptionsrate von über 50
    Prozent in Spanien - ein Potenzial, das Boerse Stuttgart Digital als
    vertrauenswürdiges Tor zu Kryptowährungen gezielt adressiert.

    "Mit Boerse Stuttgart Digital haben wir das größte Kryptogeschäft unter allen
    europäischen Börsengruppen aufgebaut. Auf Basis von über 160 Jahren Erfahrung
    der Boerse Stuttgart Group sind wir der bevorzugte Partner für führende
    europäische Banken und Finanzinstitute. Unsere institutionelle Infrastruktur ist
    vollständig reguliert und vertrauenswürdig. Spanien mit seinen leistungsstarken,
    innovativen Banken ist ein zentraler Markt für uns - wir befinden uns bereits in
    fortgeschrittenen Gesprächen mit führenden Finanzinstituten", so Dr. Matthias
    Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group.

    "Angesichts des zunehmenden Wunsches spanischer Finanzinstitute, ihren
    Privatkunden Krypto-Dienstleistungen anzubieten, wollen wir das Momentum nutzen,
    um sie entlang der gesamten Krypto-Wertschöpfungskette zu unterstützen. Hierfür
    stellen wir zuverlässige, vollständig regulierte und sichere Lösungen für Handel
    und Verwahrung bereit", ergänzt Joaquín Sastre Ibáñez, Chief Revenue Officer und
    Country Manager Spanien bei Boerse Stuttgart Digital.

