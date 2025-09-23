Boerse Stuttgart Digital stärkt europäische Position mit Markteintritt in Spanien

Stuttgart (ots) - Boerse Stuttgart Digital (https://eur06.safelinks.protection.o

Europas führender Krypto-Infrastrukturpartner für Finanzinstitute und Teil der

Boerse Stuttgart Group, gibt den offiziellen Markteintritt in Spanien bekannt.

Damit wächst das internationale Netzwerk auf acht Standorte: Stuttgart, Berlin,

Frankfurt, Ljubljana, Mailand, Stockholm, Zürich und nun Madrid. Die Expansion

folgt auf ein Rekordjahr und die Erteilung der ersten europaweiten MiCAR-Lizenz

durch die BaFin in Deutschland.



Boerse Stuttgart Digital ermöglicht führenden Finanzinstituten in Spanien, ihren

Privatkunden einen sicheren und vollständig MiCAR-konformen Zugang zu

Kryptowährungen zu bieten. Als modularer One-Stop-Shop für Handel und Verwahrung

unterstützt Boerse Stuttgart Digital Banken, Broker und Vermögensverwalter

dabei, erfolgreich neue Potenziale im Krypto-Markt zu nutzen.





Die steigende institutionelle Nachfrage in Spanien bestätigt sich im laufenden

Austausch von Boerse Stuttgart Digital mit führenden Finanzakteuren:

Marktstudien prognostizieren bis 2025 eine Krypto-Adoptionsrate von über 50

Prozent in Spanien - ein Potenzial, das Boerse Stuttgart Digital als

vertrauenswürdiges Tor zu Kryptowährungen gezielt adressiert.



"Mit Boerse Stuttgart Digital haben wir das größte Kryptogeschäft unter allen

europäischen Börsengruppen aufgebaut. Auf Basis von über 160 Jahren Erfahrung

der Boerse Stuttgart Group sind wir der bevorzugte Partner für führende

europäische Banken und Finanzinstitute. Unsere institutionelle Infrastruktur ist

vollständig reguliert und vertrauenswürdig. Spanien mit seinen leistungsstarken,

innovativen Banken ist ein zentraler Markt für uns - wir befinden uns bereits in

fortgeschrittenen Gesprächen mit führenden Finanzinstituten", so Dr. Matthias

Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group.



"Angesichts des zunehmenden Wunsches spanischer Finanzinstitute, ihren

Privatkunden Krypto-Dienstleistungen anzubieten, wollen wir das Momentum nutzen,

um sie entlang der gesamten Krypto-Wertschöpfungskette zu unterstützen. Hierfür

stellen wir zuverlässige, vollständig regulierte und sichere Lösungen für Handel

und Verwahrung bereit", ergänzt Joaquín Sastre Ibáñez, Chief Revenue Officer und

Country Manager Spanien bei Boerse Stuttgart Digital.



