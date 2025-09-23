Markt-Blase droht zu platzen: Der letzte Akt der Überbewertung ist eingeläutet

Im Jahr 2025 haben Aktien von Seagate bereits um 165 Prozent zugelegt, Western Digital folgte mit einem Anstieg von 140 Prozent, und Micron Technology verzeichnete ein Plus von 88 Prozent. Diese klassischen Unternehmen, die sich auf Festplatten und Speicherchips spezialisieren und schon deutlich länger existieren als OpenAI oder Meta , profitieren durch massive Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Doch nicht jeder Analyst ist überzeugt, dass der Hype gerechtfertigt ist.

Die Tech-Welt steht auf der Kippe – Analysten warnen, dass die aktuelle Euphorie rund um künstliche Intelligenz (KI) und verwandte Technologien zunehmend wie eine gefährliche Tech-Blase wirkt. Seagate Technology , Western Digital und Micron Technology , Unternehmen, die normalerweise mit wenig Hype in der Tech-Branche verbunden sind, haben in den letzten Monaten teils atemberaubende Kursgewinne erzielt. Doch das könnte der letzte Akt einer Überbewertung sein.

"Dies ist das typische Verhalten, das man in einer Blasenphase sieht", warnt Michael O'Rourke, Marktstratege bei Jonestrading, der noch den Dotcom-Crash miterlebt hat, gegenüber Bloomberg. "Wenn die Leute anfangen, nach Kaufgelegenheiten aus der zweiten und dritten Reihe Ausschau zu halten, weil die führenden Unternehmen so teuer geworden sind, dann bedeutet das für mich, dass wir uns in einer sehr späten Phase des Zyklus befinden."

Seagate, Western Digital und Micron gehören normalerweise zu den günstigeren Aktien im S&P 500, mit moderat niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen (KGV) von 6 bis 10 zu Jahresbeginn. Dennoch haben die Aktien in kürzester Zeit ihre Bewertungen stark erhöht – teilweise mehr als verdoppelt – und liegen teilweise 10 bis 20 Prozent über den durchschnittlichen Kurszielen der Analysten. Die Experten sind sich uneinig, ob diese Unternehmen wirklich in der Lage sind, die hohen Erwartungen langfristig zu erfüllen.

Viele Investoren setzen weiterhin auf die Idee, dass die Nachfrage nach Speicherlösungen und Festplatten im Zuge der KI-Entwicklung kontinuierlich steigen wird. Doch wie Kim Forrest, Gründerin von Bokeh Capital Partners, feststellt, sei die KI-Industrie aktuell überhyped. Es werde Jahre dauern, bis die Technologie wirklich massenmarktfähig sei. Der Hype übersteige den tatsächlichen Nutzen, sagt sie und verweist auf die vergleichbare Blase der frühen Internetzeit.

Die Aktien dieser Unternehmen handeln aktuell bei höheren KGVs, als es der zyklischen Natur ihrer Geschäftsmodelle entspricht. Normalerweise steigen die Bewertungen dieser Unternehmen während eines Aufschwungs und sinken während eines Abschwungs – ein Zyklus, den viele Experten bereits als überschritten ansehen. Seagate, mit einem KGV von 20, wird als "attraktiv" bewertet, doch die Erwartungen an das Unternehmen sind inzwischen überzogen, da die Prognosen für das Umsatzwachstum im nächsten Jahr bereits sinken.

Es gibt berechtigte Bedenken: Die Technologieunternehmen, die derzeit die höchsten Kursgewinne erzielen, könnten Spitzen einer Blase darstellen. Die aktuelle Überbewertung und das schnelle Wachstum erinnern stark an frühere Spekulationsphasen.

Es könnte an der Zeit sein, Gewinne zu realisieren, bevor der Zyklus kippt und die Blase platzt. Für Investoren könnte es sich lohnen, einen Schritt zurückzutreten und sich die langfristigen Perspektiven genauer anzusehen – bevor die Euphorie einem plötzlichen Marktumbruch weicht.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion